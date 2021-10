Portugal, sin Diogo Jota de inicio, afronta una final contra Luxemburgo

Lisboa, 11 oct (EFE).- La selección de Portugal no puede pinchar este martes contra Luxemburgo si no quiere que se le complique el pase directo al Mundial de Catar y, al menos de inicio, no contará con Diogo Jota, que no se ha entrenado con el resto del grupo por lesión y que, incluso, si no se recupera, podría dejar la concentración.



Según anunció este lunes en rueda de prensa el seleccionador portugués, Fernando Santos, en las próximas horas decidirá si el jugador continúa para estar en el banquillo ante Luxemburgo o, por contra, deja la selección y viaja a Liverpool para seguir recuperándose con su club.



Portugal ya ha disputado cinco de sus ocho encuentros de la fase de clasificación europea del Mundial de Catar, en la que pasan directamente los primeros de grupo y los mejores segundos jugarán una repesca.



Los lusos son segundos (13 puntos) con 4 victorias y un empate cosechado contra Serbia, que, con un partido más, suma 14 puntos.



Aunque no lo desveló, Santos aseguró que ya tiene definido el once inicial y recordó las dificultades que tuvo Portugal en el partido de ida contra Luxemburgo, selección con la que fue perdiendo 1-0 y sólo logró remontar en la segunda mitad.



Tanto el seleccionador como el jugador luso del Manchester City Bernardo Silva insistieron durante la rueda de prensa de este lunes en que Luxemburgo es un conjunto que ha evolucionado mucho, al que le gusta presionar la salida de balón y tener la posesión del esférico.



"Necesitamos la victoria y los tres puntos, son tres finales", manifestó Bernardo Silva.



A priori, el pase directo al Mundial de este Grupo 1 se podrá decidir, si ninguna selección pincha antes, en la última jornada cuando se midan en Lisboa Portugal y Serbia.



A Luxemburgo, tercera con 6 puntos, sólo le vale la victoria si quiere seguir con opciones matemáticas de estar en Catar.



En el combinado luxemburgués, un conocido de la afición merengue, el medio del Sheriff Sebastien Thill, que marcó el 1-2 sobre la bocina al Real Madrid en la últma jornada de la fase de grupos de la Liga de Campeones.