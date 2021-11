La diferencia de Lemar en Cádiz

"Cuando apareció el gol de Lemar, de muy buena factura", en el minuto 56 en el estadio Nuevo Mirandilla, a Diego Simeone, el entrenador del Atlético de Madrid, se le quitó un peso de encima en la victoria contra el Cádiz, dirigida por el internacional francés, tan crucial hoy por hoy en el conjunto rojiblanco, en el que marca la diferencia desde su posición, con su desborde y con sus goles, más que nunca en el club.



Son ya tres tantos, más dos asistencias, en este campeonato. Ni en 2020-21, cuando demostró el futbolista que es y que no fue en las campañas precedentes, ni en 2019-20 ni en 2018-19, sus dos primeras y decepcionantes temporadas, había atravesado una línea tan definitiva en el equipo madrileño, consolidado en el centro del campo, mejor por dentro, como juega ahora, que por fuera, como jugaba los dos primeros años en el Atlético.



Lo echó de menos el equipo en dos tramos de tres jornadas cada uno en esta Liga. En el primero, contra el Athletic Club (0-0), el Getafe (1-2) y el Alavés (1-0), su equipo cedió un empate, ganó un partido con apuros en el Coliseum Alfonso Pérez y perdió en Vitoria; en el segundo, frente al Levante (2-2), el Real Betis (3-0) y el Valencia (3-3), su equipo completó un gran duelo contra el conjunto verdiblanco y fue empatado a última hora en sendas visitas a Valencia. También se perdió un choque de la Liga de Campeones: la incontestable derrota contra el Liverpool en Anfield por 2-0.



Sin él, en LaLiga, el Atlético ganó dos partidos, empató tres y perdió uno. Nueve puntos de 18 posibles. La mitad. Con él, su equipo venció seis duelos (tres de ellos con él como goleador clave), igualó dos y no perdió ninguno. Veinte de 24 puntos. Logró un 83 por ciento de los puntos por los que compitió.



"Estoy bien, estoy bien. El entrenador y el equipo me dan mucha confianza. Y a seguir así", explicó en 'Movistar' el futbolista al término de la visita al estadio Nuevo Mirandilla.



Pero no siempre fue así. Si Lemar sigue en el Atlético es porque el club rojiblanco no logró encontrarle un destino en enero de 2020, cuando la idea era cederlo a otro lugar para poder encajar económicamente a Edinson Cavani. No fue así. Como tampoco ocurrió al verano siguiente, del que resurgió como un jugador deslumbrante, tal y como se muestra ahora.



UN GOL CADA CUATRO TIROS Y TRES GOLES PARA NUEVE PUNTOS



Es mucho más clarividente -quizá el que más del equipo- y, sobre todo, vertical; dos de las cualidades más visibles e irrebatibles con las que derribó ya hace tiempo la duda permanente que siempre pesaba en torno a su figura, cuando sus giros, hoy determinantes para romper líneas de sus oponentes y para desbordar hacia adelante, eran antes un simple recurso para refugiarse hacia atrás, apocado a la nada, falto de confianza y convicción, nada que ver con su presente, con la firmeza con lo que se va para arriba.



Y remata, como el cabezazo con el que marcó el 0-1 frente al Cádiz. Su tercer gol en esta temporada. En las tres anteriores al completo firmó cuatro. En la actual Liga, en sus 525 minutos de recorrido, ha acertado con el gol en uno de cada cuatro tiros. Lo intentó once veces, cinco fueron entre los tres palos y tres fueron gol. Le superan mínimamente Luis Suárez y Matheus Cunha, con 0,29 tantos por tiro, y Ángel Correa y Sime Vrsaljko, con 0,33. Lemar promedia 0,27. Aparte ha dado dos asistencias.



Es, a la vez, el tercer mejor goleador en esta Liga del Atlético, igualado con Antoine Griezmann y sólo superado por Luis Suárez (7) y Ángel Correa (4). El argentino se reencontró en Cádiz con un gol que rebuscaba desde la segunda cita del campeonato. También marcó Matheus Cunha, que crece desde el banquillo y se postula para una ocasión de titular. En 169 minutos, el atacante brasileño ha logrado dos dianas, con siete tiros, tres a portería.



Lemar abrió las victorias en Cádiz y contra el Barcelona, además de transformar el triunfo contra el Espanyol, cuando anotó el 1-2 en los instantes finales. Sus goles han promovido nueve puntos de su equipo, que ha sumado 29 a lo largo de las catorce jornadas que ya ha disputado, una vez que mantiene una aplazada, contra el Granada en el Nuevo Los Cármenes. Se jugará el 22 de diciembre.



UNA SEMANA "MUY IMPORTANTE PARA MEJORAR ALGUNAS FACETAS"



"Estamos en un lugar expectante en la Liga y ese lugar nos gusta. Nos gusta mucho", enfatizó Diego Simeone al término del 1-4 en Cádiz, el mayor triunfo de la temporada del Atlético, segundo en la clasificación, cuatro puntos por detrás del Real Madrid y frente a un tramo vital que definirá su futuro en esta campaña durante el mes de diciembre, además con cuatro salidas consecutivas lejos del estadio Wanda Metropolitano.



Allí recibirá el próximo sábado al Mallorca, dentro de seis días sin competición entre medias. "Es una semana que entiendo que es muy importante para poder mejorar algunas facetas que el equipo necesita mejorar", expresó Simeone, pendiente de José María Giménez, cambiado a la media hora porque estaba "un poco cargado", según el técnico; Joao Félix, que fue baja por tercer choque por un golpe muscular; y Renan Lodi, fuera por lumbalgia.



Después de ese duelo, el Atlético se jugará el pase a los octavos de final de la Liga de Campeones frente al Oporto en Do Dragao. Necesita ganar por más de un gol de lo que lo haga el Milan en San Siro ante el Liverpool, si es que el equipo italiano es capaz de vencer al líder indiscutible del grupo B del máximo torneo europeo.



Y luego afrontará tres salidas consecutivas en el campeonato: al Santiago Bernabéu para jugar contra el Real Madrid, el líder de la clasificación; al Sánchez Pizjuán para enfrentarse al Sevilla y al estadio Nuevo Los Cármenes para subsanar el partido aplazado contra el Granada. Una temporada en un mes.



"Yo creo que no hemos llegado a nuestro techo y todavía estamos aún lejos, pero hay que trabajar, esto acaba de empezar, la Liga es muy larga y sabemos que tenemos mucho nivel en este equipo. Trabajando como este domingo en Cádiz va a ir bien", remató Antoine Griezmann, en declaraciones difundidas este lunes por el club rojiblanco.