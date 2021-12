El delantero argentino Alejandro Díaz queda fuera del Municipal en Guatemala

El delantero argentino Alejandro Díaz quedó fuera del club Municipal tras la eliminación el pasado domingo del equipo que dirige el entrenador paraguayo, José Cardozo, en las semifinales del torneo Apertura 2021 del fútbol guatemalteco.

La salida de Díaz, de 32 años, fue oficializada este miércoles por el Municipal, tres días después de quedar fuera del certamen en semifinales frente a su clásico rival, el Comunicaciones.

El delantero argentino, quien llevó al Municipal a su último título en el torneo Apertura 2019, indicó en sus redes sociales que respeta la decisión del equipo guatemalteco, pero "no la comparte".

"Al mirar hacia atrás, veo que no podía haber tomado una mejor decisión cuando el club Municipal me propuso formar parte de su proyecto. Sin embargo, hoy me tocará tomar otro rumbo", añadió el jugador suramericano, también conocido como "Gambetita" Díaz.

La baja del delantero es la primera oficializada por el equipo de Cardozo desde la eliminación del domingo, cuando empató por 0-0 (0-0 también en el global) ante el Comunicaciones y quedó eliminado en semifinales del torneo Apertura por tener peor posición en la fase de clasificación.

Díaz llegó a Municipal en 2019 procedente del Antigua, club al que llevó a conquistar el primer título de su historia en 2015. El delantero suma 54 goles en total durante su aventura por Guatemala, país al que llegó sin haber jugado profesionalmente en Argentina.

La final del torneo Apertura 2021 del fútbol guatemalteco se disputará esta semana a doble choque entre el Malacateco y el Comunicaciones, verdugo del Municipal.

Díaz no tuvo en el campeonato en marcha uno de sus mejores desempeños, ya que solamente pudo marcar en una ocasión durante el certamen.

Tanto el Comunicaciones como el Municipal son los dos equipos más populares y ganadores de Guatemala, con 30 y 31 títulos de Liga Mayor cada uno, respectivamente.