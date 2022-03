Osmajic recupera sensaciones para Montenegro

Redacción deportes, 28 mar (EFE).- Montenegro ganó 1-0 a Grecia en el segundo encuentro de Gustavo Poyet al frente del cuadro heleno y recuperó sensaciones tras cuatro partidos consecutivos sin conocer la victoria entre oficiales y amistosos.

Un tanto del jugador del Cádiz Milutin Osmajic cedido en el Bandirmaspor turco bastó al cuadro balcánico para romper su mala racha.

Montenegro superó a una selección superior. Grecia, fuera del Mundial en la fase de grupos tras quedar tercera en el B por detrás de España y Suecia, intenta recuperar su mejor nivel. Desde el Mundial de Brasil 2014, no acude a ninguna gran competición. Ya se ha perdido dos Eurocopas y dos Copas del Mundo y cualquier amistoso puede servirle para iniciar una buena racha.

No fue el caso. El proyecto de Poyet sufrió un tropezón. Montenegro, que sólo había ganado un duelo de los últimos once, mantuvo la crisis de identidad del conjunto griego, que no pudo evitar una derrota en el estadio Gradski de Podgorica.

Con el defensa del Atlético de Madrid Stefan Savic sobre el terreno de juego desde el inicio (fue sustituido en el minuto 60), Osmajic, a media hora para el final, marcó su primer tanto como internacional con un derechazo dentro del área que golpeó en un poste de la portería defendida por Odisseas Vlachodimos antes de sobrepasar la línea.

Osmajic no fue el único hombre decisivo de algunos de los amistosos disputados este lunes. En el Andorra-Granada, Víctor Bernat dio la victoria al combinado local (1-0) con un tanto en el minuto 58 que puso contra las cuerdas al seleccionador Michael Findlay, que acumula siete partidos sin conocer la victoria. Y en el Cabo Verde-San Marino, Kenny Rocha y Papalele acertaron para el cuadro caboverdiano, que ganó 2-0 con poca oposición.