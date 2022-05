Boca vence a Racing en los penaltis y es finalista

Buenos Aires, 14 may (EFE).- Boca Juniors derrotó este sábado por 6-5 en los penaltis a Racing Club, tras igualar sin goles en la semifinal de la Copa de la Liga Profesional del fútbol argentino, y definirá el próximo fin de semana el título ante Tigre o Argentinos Juniors, que este domingo decidirán la otra llave.

Pese a no jugar bien, Boca logró forzar la definición por penaltis y en ese mano a mano para Racing no convirtieron Enzo Copetti (se lo atajó Agustín Rossi) y Emiliano Insúa (remate desviado), mientras que para Boca no pudo anotar Eduardo Salvio (su remate se lo contuvo Gastón Giménez).

Ante un estadio del club Lanús con más de 40 mil personas, y público de ambas parcialidades que hacía mucho tiempo que no sucedía en un partido oficial por torneo doméstico en la zona del Gran Buenos Aires, el Xeneize eliminó al equipo más regular y que llegaba de forma invicta.

Boca, que el martes tendrá un duelo clave por Copa Libertadores como local frente a Corinthians en la Bombonera, festejó esta clasificación que le dio el pasaporte para la final que se disputará el próximo fin de semana en el Mario Kempes de la ciudad de Córdoba.

Racing, en tanto, tras esta eliminación deberá apostar todo este semestre a la clasificación a los octavos de final de la Copa Sudamericana, y para lograr ese objetivo el miércoles tendrá un partido decisivo en su estadio ante el peruano Melgar.

El otro finalista de la Copa de la Liga Profesional del fútbol argentino se conocerá este domingo en el estadio de Huracán donde Tigre y Huracán se medirán tras sus triunfos como visitantes en cuartos de final ante River y Estudiantes de La Plata, respectivamente.

Esta Copa de la Liga Profesional es el primer certamen de la temporada que, desde el 5 de junio se completará con el Torneo Liga Profesional que se jugará en el formato de todos contra todos a una sola rueda.