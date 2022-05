Juanjo Isern: "Pediré la oficialidad de la selección catalana de fútbol"

Barcelona, 19 mayo (EFE).- Juanjo Isern, uno de los cuatro candidatos que participará en las elecciones de la Federación Catalana de Fútbol (FCF) el próximo domingo, explica en una entrevista concedida a EFE que, si sale elegido presidente, pedirá a la Generalitat que incorpore el asunto de la oficialidad de la selección catalana en la mesa de diálogo con el gobierno español.

El candidato, de 64 años y que actualmente es subdirector del departamento de interior de la Generalitat de Cataluña, considera que la federación catalana, con 180.000 licencias, debe convertirse en una institución de Estado.

Pregunta: Usted fue vicepresidente de la FCF. ¿Considera que le sumará votos el hecho de haber pertenecido a la institución en el pasado?

Respuesta: Absolutamente. Yo salgo de la FCF cuando compruebo la corrupción y la situación tan caótica que vive. Y presenté una acusación popular contra toda esta corrupción. Si yo no hubiese estado allí, no hubiese podido luchar contra esta organización maquiavélica que está más pendiente de sus intereses económicos personales que del fútbol catalán.

P: ¿Qué se debe arreglar en la FCF?

R: La FCF debe salir de este pozo de demandas, querellas y guerras internas entre dos facciones claramente identificadas, la de Joan Soteras (el último presidente y también candidato) y la de Andreu Subies (expresidente), que también es la de Àlex Talavera (otro candidato). Esto ha desprestigiado a la FCF y ha vaciado las cajas de los clubes, porque todo sale del dinero de los clubes.

Si queremos convertir la FCF en una institución de Estado, que es lo que yo creo que debe ser, hay que cambiar el funcionamiento actual. Tenemos que dejar de ser una gestoría. Con 180.000 federados somos la primera institución deportiva del país.

P: ¿El propósito de querer convertir la FCF en una institución de Estado le hace llevar a Joana Ortega (exvicepresidenta de la Generalitat de Cataluña) en su candidatura?

R: Si yo incorporo a Joana Ortega no es porque sea política, sino porque es la secretaria general de la Asociación Catalana de Municipios (ACM), que es un cargo técnico. Si el mundo del fútbol es municipalista, si queremos llegar a estas subvenciones que dan las diputaciones comarcales y los entes municipales, debemos tener una persona con experiencia en esta cuestión.

P: En su programa electoral deja claro que quiere potenciar la selección catalana.

R: Estamos en un momento en el que la selección prácticamente no la valora nadie a causa del desprestigio permanente que hemos inculcado. Yo apuesto por que la selección catalana tenga oficialidad, como la tienen las Islas Feroe, Gales o Gibraltar, y dispute competiciones internacionales. Esto depende de las buenas relaciones entre el Estado español y Cataluña y de que esta cuestión se incorpore como un tema más de negociación en la mesa de diálogo.

P: ¿Su experiencia en la administración pública y su relación con los partidos políticos puede ayudar a conseguirlo?

R: Yo haré lo que no ha hecho ningún presidente de la FCF porque seguramente no les ha interesado: pedirle al gobierno catalán que lo incorpore. A mí me interesa hablar con el gobierno de la Generalitat, y si es necesario también con el español, para que Cataluña posea la importancia a nivel futbolístico que representa tener 180.000 federados.

P: ¿Y mientras esto no sea posible qué hará con la selección catalana?

R: Haremos partidos solidarios. Se han acabado las ?costelladas? (pachangas). La FCF debería hacer mucho por exjugadores que sufren enfermedades, como la ELA.

P: Otra de las propuestas de su programa electoral es hacer una auditoría interna. ¿Tiene dudas sobre el estado actual de la FCF?

R: Quiero hacer dos auditorías: una económica, porque se está tirando la casa por la ventana en esta campaña electoral y quiero saber de dónde ha salido el dinero de la campaña de Joan Soteras; y una de gestión, porque tenemos constancia de que se está administrando una campaña electoral en beneficio de Soteras con trabajadores de la FCF. No solo para apoyar su candidatura, sino también para perjudicar las del resto con denuncias falsas y cuentas de Twitter falsas.

P: Ha dicho en alguna ocasión que la FCF ha tocado fondo. ¿Por qué?

R: Porque de lo único que se habla hoy en día sobre la FCF es de cuántas querellas y demandas tiene, de cuántas multas tiene que pagar, y, sobre todo, de cuántas personas están acusadas de acoso sexual. Y esto no había pasado nunca. Y todo lo está pagando la FCF. Hasta la multa que le acaban de poner a la FCF por haber cobrado comisiones ilegales en las revisiones médicas se está pagando con el presupuesto de nuestros clubes.

P: ¿Cuánto cobrará si usted es presidente?

R: Nuestro equipo no cobrará ni un solo euro. La anomalía es cobrar. Cataluña ha tenido 56 presidentes de la FCF desde su origen. De estos 56, tan solo han cobrado los dos últimos, Subies y Soteras. Y, precisamente, desde que estos señores han cobrado, la FCF ha estado implicada en guerras subterráneas, objetivos de mercenarios y luchas por hacerse con el poder económico.

P: Alguno de sus rivales le acusa de que su candidatura es política. ¿Qué dice al respecto?

R: Que no deben entender nada de política porque no tengo ningún político en mi candidatura. Quien diga esto es porque le debe interesar desprestigiar y porque debe pensar que la política es un desprestigio. Para mí, la política es un honor.

P: Si un club, como hizo el Espanyol, volviera a pedir acoger un partido de la selección española en Cataluña, ¿cuál sería su postura?

R: Yo no tengo ningún inconveniente en que venga la selección española a jugar. Mi objetivo no es que venga la selección española, que si viene, será bienvenida, sino que juegue la selección catalana. Me encantaría que España pudiese jugar contra Cataluña en el campo del Espanyol, por supuesto. Y, si es partido oficial, todavía mejor.

P: ¿Está buscando nuevos patrocinadores para la FCF?

R: Los nuevos patrocinadores tan solo vendrán si la situación de la FCF es de paz, tranquilidad y consenso. Tendremos patrocinadores y los anunciaremos.

P: ¿Tiene alguno cerrado por si gana las elecciones?

R: Probablemente anunciaremos algunos antes de las elecciones. Estamos hablando de empresas importantes.