Los palos de Ander Capa a Marcelino

"Apenas cruzábamos alguna mirada", reconoce el futbolista

Ya liberado tras el anuncio de su adiós de Marcelino, el lateral derecho del Athletic Club Ander Capa concedió una entrevista en la que analizó su lastimoso año a las órdenes del técnico asturiano, con en el que sólo acumuló tres minutos de juego en toda la temporada. Ante Osasuna, en la penúltima jornada de LaLiga. Un desperecio, en su opinión, por parte de Marcelino.

"Me dijo que entrenara para mí", comenta Capa en una entrevista con Deia, donde reconoce que ya ha hablado con dos de los tres precandidatos a las elecciones del Athletic Club de cara a conocer su futuro. Su contrato cumple el próximo 30 de junio, pero su prioridad es seguir en el Athletic Club, una vez que Marcelino ha dicho, también, adiós.

"Nos lo comunicó después del partido de Sevilla y bueno, ¿qué más quieres que le diga?", explica el lateral sobre el adiós del que era técnico del Athletic Club hasta hace muy poquito. Un entrenador con el que ha tenido una relación no muy estrecha. "¿Por qué no ha jugado? Buena pregunta y también me lo pregunto yo. En pretemporada me lesioné antes de ir a Inglaterra a jugar los dos amistosos y una vez que me recuperé para la segunda y tercera jornada, volví a entrenar fuerte, bien y esperando volver a jugar, ya sea de titular o desde el banquillo. Una vez que veía que pasaban las semanas, no tenía ningún minuto y ello mentalmente me dejó un poco baldado y sin ilusión", argumenta Capa, quien nunca acabó de tener claro qué era lo que ocurría.

"Muchas veces pensaba que era decisión suya, en otras que no era cosa suya. Al final lees y lees cosas y no sabes qué pensar. El otro día en el vestuario dijo que todo lo que había hecho era bajo su mandato".

Cuestionado sobre si su decisión de rechazar la oferta de renovación que le presentó el Athletic ha tenido algo que ver, Capa dice: "Mucha gente pensaba eso, pero nunca vamos a saberlo al cien por cien. Él siempre ha dicho que ha sido cosa suya, en su día Rafa (Alkorta) me dijo también que no era cosa de ellos".

La relación de Ander Capa y Marcelino

Cuestionado sobre si se creyó a Marcelino y sus palabras, el zaguero comenta una experiencia vivida con él: "Tuve una charla con él tras el derbi contra la Real en Anoeta, donde me vio cabizbajo. Esa semana hablamos y me preguntó qué me pasaba. Le dije que qué me iba a pasar, no juego, no tengo ilusión y solo pienso en entrenar e irme a mi casa. Me dijo que no tenía que enfocarlo así, que entrenase fuerte, que ya me llegaría la oportunidad". Una oportunidad que, por otro lado, no le acabó de llegar nunca: "Me hizo, eso sí, cambiar la perspectiva, cambiar el chip e ilusionarme de nuevo. Volví a entrar en ese rol de entrenar bien, fuerte y convencido de que me iba a dar la oportunidad. Y vi que no llegaba, hasta que un día me dijo en el gimnasio que entrenase para mí". Y ahí acabó todo: "Entonces entendí que por mucho que hiciese no iba a contar conmigo".

Sobre su relación con Marcelino, Ander Capa reconoce que ha sido "fría" por parte de ambos: "Veía que con algunos compañeros era muy cercano y se preocupaba mucho por ellos, mientras que conmigo y con otros jugadores era muy distante".

"Apenas cruzábamos alguna mirada", apostilla el futbolista, quien reconoce que tampoco le apetecía. "Lo que hecho es entrenar para mí para estar lo mejor posible en mi futuro. Pienso que, quizá, no sea un jugador de su agrado; pero tampoco me lo ha dicho".

Junto a ello, Capa niega que tenga nada cerrado con la Real y deja la puerta abierta al Athletic Club: "No la cierro a nada. Siempre he querido renovar y seguir aquí, y ojalá sea así, pero tampoco puedo descartar nada".