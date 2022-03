El Atlético se queja de la dureza del Betis: "Recibimos muchas faltas que no se pitan y acaban en lesión"

Tomás Reñones, el Alexis de los colchoneros, lamenta una intensidad y agresividad que ha sido el santo y seña con Simeone desde siempre

Tomás Reñones, 'team manáger' del primer equipo del Atlético de Madrid, expresó este domingo la preocupación del conjunto rojiblanco porque sus jugadores reciben "muchas faltas que no se pitan y acaban en lesión", al tiempo que insistió en la inquietud que le provoca que no se haya pitado mediante el VAR el penalti "por una mano clarísima" en el primer tiempo dentro del área verdiblanca.

"Estamos preocupados, porque recibimos muchas faltas que no se pitan y están acabando en lesión. Hace poco fue Griezmann (en el derbi ante el Real Madrid, el pasado 12 de diciembre), tenemos a Cunha, a Wass (con sendos esguinces del ligamento lateral interno de la rodilla derecha ante el Levante y el Barcelona, respectivamente)... Y hoy tenemos a Correa", repasó en declaraciones a 'Movistar' al término del triunfo contra el Betis (1-3) en el estadio Benito Villamarín.

"No se han visto las faltas, pero los jugadores están lesionados y veremos el tiempo que Correa tiene que estar fuera", añadió Tomás Reñones, que luego incidió en el penalti no pitado por una mano en el primer tiempo.

"Nosotros no solemos hablar de los arbitrajes ni de una manera ni de otra, pero nos preocupa. Un árbitro se puede equivocar como se ha equivocado el de hoy, puede cometer errores como ha cometido, pero ciertamente que un jugador vuelva a salir lesionado y que no sea ni falta nos preocupa, pero más preocupa que tengamos una tecnología como el VAR y haya habido un penalti con una mano clarísima cuando a nosotros nos han pitado penaltis con esa misma técnica y hoy ha pasado absolutamente desapercibido", se quejó.

"Ciertamente, estamos preocupados. No lo entendemos cómo el árbitro no la ve, bien, pero no entiendo como el VAR no...", añadió Tomás, que insistió sobre esa acción: "Le pega un manotazo a la pelota cuando la tiene Joao controlada y que no entre el VAR no lo entiendo. Tanta tecnología para esto".