Más vulnerable, que no asequible

Estadística y futbolísticamente hablando, no visitará esta noche el Sevilla al mejor Barcelona de los últimos tiempos, lo cual no es óbice para temer y respetar a un equipo hecho para dominar todos los torneos en los que participa. El conjunto azulgrana sólo ha ganado uno de sus últimos cinco encuentros oficiales (2-4 al Tottenham en Champions), al tiempo que acumula tres empates y una derrota en Liga, guarismos que han desatado los rumores sobre el futuro de Ernesto Valverde, a quien ya muchos prefieren no renovar.

Sea como fuere, el conjunto culé mantiene argumentos de sobra para aplastar a cualquier rival español o europeo, pues ha perdido a Iniesta (palabras mayores), pero ha potenciado varias demarcaciones especialmente necesitadas, como el eje de la zaga (con Lenglet) y el de la medular (Arthur, Vidal), sin desaprovechar oportunidades de mercado como la de Malcom. Con todo, el Barça está echando en falta a Umtiti, su central más entonado, y a Luis Suárez, lejos de su mejor estado de forma, si bien cuenta con una carta que cualquiera quisiera tener bajo la manga: Leo Messi, el mejor del orbe.

Valverde parece haber aparcado su 1-4-4-2 para dar rienda suelta al 1-4-3-3, gracias a la tranquilidad de contar con Arthur e, incluso, Vidal para equilibrar por dentro, con Coutinho alternando la parcela ancha con el frente de ataque. Un ´león´ dormido, en suma.