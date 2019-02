Jordi Alba: "Hemos dado un golpe encima de la mesa"

Madrid, 27 feb (EFE).- El lateral izquierdo del Barcelona Jordi Alba analizó la victoria por 0-3 en la vuelta de las semifinales de Copa del Rey en el Santiago Bernabéu y sacó pecho asegurando que han dado "un golpe encima de la mesa".



"Son competiciones diferentes, sabiendo que si hoy ganábamos estábamos en una final. Era importante para nosotros y para el Real Madrid también claro, vino mucha gente a recibirlos, y hemos dado un golpe encima de la mesa, hemos sido superiores", declaró.



"Siempre es difícil ganar aquí, aunque parece fácil porque ganamos por muchos goles. Ellos pudieron meter alguna en la primera mitad, pero nosotros hemos sido más eficaces. Los dos equipos hemos esperado a ver quien fallaba en las perdidas y pillarnos en la contra, a raíz del primer gol se han abierto más espacios y hemos podido hacer mas goles", analizó.



Jordi Alba se mostró especialmente contento por poder hacerse con la victoria en el estadio del Real Madrid, el eterno rival: "Ganar aquí siempre es una alegría inmensa. Parece fácil hacerlo pero para nada lo es, ellos han podido meter alguna en la primera parte. Ambos estábamos esperando a ver quién fallaba primero", declaró.



Una victoria en la que el uruguayo Luis Suárez fue clave con dos goles y provocando otro que finalmente fue gol en propia puerta del francés Raphael Varane: "Suárez está contento, mete muchos goles y aparte nos de mucho trabajo a nivel defensivo y se pelea con todo el mundo; nos alegramos por sus goles, es un jugadorazo".



Sin embargo,el argentino Leo Messi no logró marcar, pero para Jordi Alba esto no cambia nada: "Leo Messi siempre es el mejor, aunque no marque goles", aseguró.