Valverde asegura que no pensó en dimitir tras la eliminación europea

Tras la victoria de su equipo ante el Getafe (2-0), el entrenador del Barcelona, Ernesto Valverde, aseguró con rotundidad que no pensó en dimitir a pesar de la dolorosa eliminación europea de su equipo, y sostuvo que "no hay nada como el movimiento para recuperarse".



"Creo que nos pasa a todos. Siempre, cuando tienes un batacazo, cuando tienes una mala noticia o cuando las cosas no te han ido bien en un momento determinado, acusas el golpe. Pero todo el mundo se levanta o trata de levantarse" explicó.



El técnico azulgrana recordó sus palabras de la previa, cuando dijo que el del Getafe era "un partido para estar", y recordó que tras la eliminación de Roma del año pasado sus jugadores fueron capaces de ganar la Liga y la Copa del Rey.



Valverde habló también sobre el estado de Philippe Coutinho, tanto físico, después de que el brasileño se retirara del partido antes de tiempo, como mental, ya que el extremo fue silbado por el Camp Nou.



"No he hablado con Coutinho, pero es verdad que al principio la gente ha silbado en algún momento. Pero también es verdad que en poco tiempo el público le ha querido dar la vuelta y ha tratado de animarle. En cuanto a la lesión, no lo sé. No ha sido una sobrecarga, sino un movimiento claro, y eso me hace ser un poco más precavido", admitió.



Valverde sostuvo que esperaba un recibimiento hostil como el que el público dedicó a su equipo e incluso aseguró entenderlo, pero también dejó claro que sabía que la gente se iba a poner del lado de sus jugadores "si hacían un buen partido y daban la cara".



El extremeño quitó hierro al hecho que Leo Messi no celebrara el gol que marcó, y tampoco quiso poner el acento en la gestualidad del argentino. Sin embargo, el técnico reconoció que medita colocar a Messi como falso nueve de cara a la final de la Copa del Rey.



"Es una posibilidad que ya hemos utilizado otras veces. Podría ser. De todas maneras, tenemos que esperar, porque tenemos otro jugador ha caído lesionado (Coutinho) y no sabemos el alcance que puede tener", opinó.