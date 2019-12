Carlos Vela tiene una oferta del Barça encima de la mesa

No es la primera vez que suena el nombre de Carlos Vela como posible refuerzo del Fútbol Club Barcelona pero parece que esta ocasión el interés es más serio que nunca. De hecho, ha sido su compañero de vestuario en Los Angeles FC de la MLS y excanterano azulgrana, Giovani dos Santos, el que ha reconocido dicha posibilidad.

"Estoy de vacaciones y todavía no he podido hablar con él, tampoco lo quiero molestar, pero tiene esa oferta encima de la mesa. No sé lo que va a hacer, sinceramente él está muy contento en Los Angeles, en su equipo. Ha hecho una temporada espectacular. Todo lo que sea mejor para él, yo estaré feliz. Es una oportunidad única que el Barcelona te esté buscando, es el mejor equipo del mundo y ojalá que como mexicano se le pueda dar", ha confirmado Dos Santos en una entrevista a W Radio de Colombia.

En el mercado de invierno del año pasado, el Barcelona ya tanteó la posible incorporación del exjugador de la Real Sociedad, pero finalmente acabó llegando Kevin Prince Boateng.

El mexicano suma un total de 38 goles y 12 asistencias desde que llegara a MLS, donde ha disputado 36 partidos, todos como capitán de Los Angeles FC.