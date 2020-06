El Madrid se entromete en el principal objetivo del Barça

Cuando el culebrón Lautaro Martínez parecía que no podía dar más volantazos, en Sky Italia abren una nueva vía que podría encarecer una operación ya de por sí cuantiosa y compleja. Según esta plataforma de televisión digital, no sólo el Barça estaría interesado en el delantero argentino sino que también se habría metido por medio... el Real Madrid. Y el gran beneficiado sería un Inter de Milán que sigue señalando a la cláusula (111 millones duante 15 días de julio) si alguien quiere hacerse con el jugador.

La misma fuente entiende que esto sería un intento de encarecer la operación y que el Madrid, realmente, no está dispuesto a gastarse esa millonada por un delantero, cuando tiene a Mbappé, Havertz o Haaland como objetivos para las dos próximas temporadas. No obstante, no es la primera vez que se habla del interés madridista.

Además, el futbolista ya ha dejado claro que su idea es jugar en el Barça la próxima campaña. Hasta el mismo Massimo Moratti lo ha admitido, aunque eso tampoco le ayuda para que baje su precio. Y, al contrario, este presunto interés lo incrementará.

El Barça, por ahora, ha intentado meter todo tipo de jugadores en la operación, pero unos no quieren entrar -como Arthur o Rakitic- y otros no interesan, por lo que deberá elevar el precio para alcanzar una cifra que acepten los italianos. Y, por si fuera poco, necesita 'cash' antes de que acabe la temporada.