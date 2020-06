Mallorca 0-4 Barcelona: Ejercicio de pegada en el regreso para ser más líder

El F.C. Barcelona ha empezado bien la defensa del título y del liderato con su victoria ante el R.C.D. Mallorca (0-4) en el Visit Mallorca Estadi (antiguo Son Moix), en una noche en la que estuvo muy acertado y, con poco, le valió para superar a un anfitrión que intentó vivir de Take Kubo y que seguirá en la zona de descenso.

El japonés fue el mejor de los locales, puso en apuros a Marc-André Ter Stegen cuando su equipo iba 0-1 abajo, pero todo se quedó en un susto. El Barça logró el segundo y, con esa ventaja, se adueñó de nuevo del balón y del partido y amarró los tres puntos, que viajarán a la Ciudad Condal, tras dos goles más que castigaron a los locales al final.

Sigue líder el Barça, ahora con 5 puntos sobre un Real Madrid al que mete presión. Empezó adelantándose el conjunto de Setién en el minuto 2, gracias a un testarazo de la cresta de Arturo Vidal a pase de Jordi Alba. Le costó al Mallorca recuperarse de ese mazazo y, cuando Kubo se ponía al equipo a sus jóvenes espaldas, llegó el segundo.

Esa 'primera sentencia' la logró Martin Braithwaite, una de las sorpresas del once inicial junto a la del central del filial Ronald Araújo. Es el primer gol del danés con el Barça, en su cuarto partido en LaLiga, y asistido además por su capitán, un Leo Messi que marcó al final del choque con su pierna mala para poder ampliar su dominio en el 'Pichichi'.

Defendió el Barça su ventaja con el balón y el control, hasta ese 0-4 final. Los cambios no dieron alas al Mallorca y sí aire al Barça para reforzar su superioridad. Apenas tuvo trabajo Ter Stegen en la segunda parte y ello permitió al equipo de Quique Setién aflojar, guardando fuerzas que van escasas en esta vuelta post confinamiento.

Rakitic, que jugó su partido número 300 con el Barça, fue una de las piezas que movió el ex bético desde el banquillo para no perder el orden en el césped. Arturo Vidal marcó, abrió la lata, pero vio amarilla y el técnico no arriesgó. Con el croata, luego con Arthur, los azulgranas siguieron domando el esférico.

Y la sentencia definitiva la logró Jordi Alba, que no jugará el siguiente partido por acumulación de amarillas. Pero, en Mallorca, logró el 0-3 en el minuto 79 al culminar una jugada de contragolpe empezada por Messi, vestido de asistente en esta noche.

De un modo u otro, siempre es importante el '10' en este Barça que seguirá líder. Esta vez su gol no dio puntos, pero sí fue la nota de oro a un primer partido que el equipo catalán cierra con goleada, quizá con un castigo enorme para un Mallorca que, pese a todo, intentó ser valiente. Se impuso el Barça, la visión y pegada de Messi y compañía, y el conjunto rojinegro deberá buscar la salvación en otras finales.



FICHA TÉCNICA.-



Mallorca: Reina; Pozo, Valjent, Raíllo, Sastre (Fran Gámez 46'); Dani Rodríguez, Marc Pedraza (Baba 57'), Salva Sevilla (Salibur 84'), Kubo; 'Cucho' Hernández (Lago Junior 46') y Budimir (Abdón Prats 84').

Barcelona: Ter Stegen; Sergi Roberto (Semedo 71'), Piqué, Araújo, Jordi Alba; Busquets (Arthur 71'), De Jong (Junior 84'), Arturo Vidal (Rakitic 46'); Messi, Griezmann (Luis Suárez 57') y Braithwaite.

Árbitro: Del Cerro Grande (madrileño). Amonestó al local Dani Rodríguez, así como a los visitantes Arturo Vidal y Jordi Alba. Goles: 0-1 (2') Arturo Vidal; 0-2 (37') Braithwaite; 0-3 (79') Jordi Alba; 0-4 (93') Messi.

Incidencias: Partido de la jornada 29, disputado a puerta cerrada en el Visit Mallorca Estadi.