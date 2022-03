El sueño imposible de Joan Laporta para su Barcelona

El presidente del equipo catalán quiere atraer a los mejores futbolistas del mundo, pero en los últimos días parece que ha renunciado a uno de los jugadores más deseados en el mercado de fichajes, aunque sigue siendo optimista

El FC Barcelona sigue en proceso de reconstrucción para tener el mejor equipo en el menor espacio de tiempo posible. Una vez fijados, y bien encaminados, los objetivos en defensa para la próxima temporada, la dirección deportiva encabezada por Mateu Alemany y Jordi Cruyff buscan la llegada de un crack ofensivo que sea la guinda de un pastel para un equipo que en las últimas semanas está mostrando su mejor nivel de juego.

El futbolista que todos señalan en las oficinas del Camp Nou no es otro que Erling Haaland, del Borussia Dortmund, que está empeñado en salir del club alemán este mismo verano y que tomará una decisión muy pronto, según avanzó el reputado periodista especializado en el mercado de fichajes Fabrizio Romano.

Haaland se ha convertido en el sueño deportivo imposible de Joan Laporta para su nuevo FC Barcelona. El presidente catalán ha afirmado en los últimos días que las incorporaciones que se hagan se harán pensando en el bien de la entidad, que no pasa su mejor momento financiero. "No puedo hablar de jugadores porque si no el precio sube y le hago un flaco favor al club. Mateu (Alemany) está trabajando bien con Jordi (Cruyff) y saben lo que quiere Xavi. Tenemos previsto reforzar todas las líneas del primer equipo y a raíz de las decisiones económicas que tomemos vendrán las deportivas", afirmó cuando fue cuestionado por Haaland.

Eduard Romeu, vicepresidente económico del FC Barcelona, fue algo más esperanzador en una entrevista en la Cadena COPE, donde dejó abierta la posibilidad de fichar a Haaland, aunque fue precavido. "No podíamos fichar en invierno y hemos fichado. Y nuestros técnicos han fichado muy bien. Nuestra obligación es ser imaginativos, buscar en el mercado, no estamos pensando en un dispendio de cientos de millones, como algunos hablan, porque lógicamente no está la situación para hacerlos. En el Barça no hay nada imposible, pero en cualquier caso es muy difícil. Es de los cuatro o cinco jugadores más codiciados y habrá cuatro o cinco equipos con ventaja, o porque están más saneados o porque juegan con otras reglas distintas a las nuestras y por la razón que sea se les acepta y tienen unos privilegios que se lo ponen más fácil. No me corresponde a mí, pero en este momento las cifras se nos escapan".

El estado de las negociaciones por Haaland

Según las últimas informaciones provenientes de Inglaterra, el Manchester City es el equipo que está mostrando mayor interés para fichar a Haaland, al cual le habrían ofrecido un sueldo récord de unos 600.000 euros semanales. Cifras que le convertirían en el jugador mejor pagado de la Premier League por delante y con mucha ventaja sobre Cristiano Ronaldo y Kevin De Bruyne, que no llegan a los 400.000 euros anuales. Otro conjunto que sigue la pista de Haaland es el Real Madrid, el cual, ahora mismo, está centrado en cerrar y en anunciar el fichaje de Kylian Mbappé, pero que ello no le impide intentar contratar también a Haaland y tener así en la plantilla a los dos futbolistas llamados a dominar el juego durante la próxima década.