Laporta y el entorno de Gavi chocan

El presidente del FC Barcelona pone en duda en deseo del sevillano de querer renovar

El futuro deportivo de Pablo Martín Páez Gavira, Gavi, en el FC Barcelona parece complicarse con el paso de las semanas. Las negociaciones para su renovación, acaba contrato en junio de 2023, no terminan de culminarse y las partes implicadas comienzan a airear las conversaciones privadas que nada ayudan a que se eliminen las tensiones reinantes. Y es que Joan Laporta, el presidente de la entidad culé, y el entorno del centrocampista sevillano, que está representado por Iván de La Peña, han tenido un cruce de declaraciones debido a que Laporta insinuaba que todas las dificultades estaban llegando por culpa de las exigencias económicas que tiene Gavi.

Así, Joan Laporta, máximo mandatario del club catalán, aseguró que los representantes de Gavi llevan varias semanas con una oferta de renovación sobre la que esperan una respuesta. "Hace mucho tiempo que su representante tiene la oferta de renovación encima de la mesa. Nosotros no tenemos noticias de que la haya aceptado. Las noticias que tenemos es que está comparando y que en algún momento tendrá que decir algo. Nosotros ya hemos dicho nuestra posición y, de momento, no está aceptada por el agente del jugador".

Estas palabras que no han caído en saco roto y han encontrado la oposición de Iván de La Peña, representante de Gavi, que aunque no ha hablado, sí ha transmitido un mensaje a casi todos los periodistas que cubren la información del FC Barcelona, asegurando que lleva 15 días esperando la oferta final del Barcelona, por lo que el ex centrocampista afirma que no puede dar una respuesta si todavía no tiene la propuesta a analizar. El agente no entiende las palabras del presidente azulgrana, que han causado gran desconcierto y una gran contrariedad. Han generado asombro, incomodidad e incomprensión.

Desde el entorno de Gavi no se entienden estas declaraciones, puesto que el centrocampista sólo ha negociado con el FC Barcelona, no escuchando otras propuestas, que no le faltaban. Sólo pide equipararse a Pedri y Ansu Fati, tal y como publicamos en ESTADIO Deportivo. Quiere sentirse bien valorado y ser una parte importante del equipo en el futuro pero también en el presente.

No se espera que estas palabras varíen la hoja de ruta, esperando todos que el acuerdo se fructifique en las próximas semanas, evitando así que ocurra otro caso similar al de Ousmane Dembélé, ya que la renovación del extremo francés parece improbable debido a las diferencias entre la junta directiva y los representantes del futbolista.