El vídeo que defiende la versión de Cala.

Juan Cala, jugador del Cádiz, ha comparecido este martes en rueda de prensa, manifestando que "nunca, nunca" le dijo "negro de mierda" al defensa francés del Valencia Mouctar Diakhaby en el duelo del pasado domingo en el Ramón de Carranza.



Cala ha comparecido para explicar su versión de los hechos que ha negado de manera tajante y que ha calificado de "circo mediático" y "linchamiento mediático" hacia su persona, a la vez que ha anunciado que emprenderá acciones legales, entre otras iniciativas.



Por su parte, el central del Valencia Mouctar Diakhaby también ha dado este martes su versión de lo ocurrido el pasado domingo en el campo del Cádiz y reiteró que, tal y como le trasladó al árbitro, un jugador local le profirió un insulto racista y desveló que compañeros de éste trataron de que volvieran al terreno de juego ofreciendo la posibilidad de que Juan Cala se disculpara.



"En Cádiz el domingo hay una jugada en la que un jugador me insulta y sus palabras son 'Negro de mierda'. Eso es intolerable, no puedo consentir eso. Todos visteis mi reacción. Eso no puede pasar en la vida normal y tampoco en el fútbol que es un deporte de respeto", explicó el jugador francés en un video publicado en sus redes sociales.



"Yo y mis compañeros decidimos irnos al vestuario. Fue una buena decisión. Luego nos preguntó un jugador de ellos a un jugador nuestro si volveríamos al campo si Cala se excusaba. Dijimos que no, que las cosas no son así, que no puedes hacer algo y excusarte y pasar así", apuntó.



Un cruce de acusasiones y de versiones entre las que ha aparecido un nuevo vídeo en redes sociales con el que algunos seguidores y peñistas del Cádiz quieren respaldar la versión de Cala y demostrar que su jugador dice la verdad.