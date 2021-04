Cervera: "El Real Madrid es el candidato para ganar la 'Champions'"

Cádiz, 20 abr (EFE).- El entrenador del Cádiz, Álvaro Cervera, advirtió sobre el partido de este miércoles contra el Real Madrid que el conjunto de Zinedine Zidane "es el candidato para ganar la 'Champions'" y que los madridistas llegarán al Ramón de Carranza "con la mentalidad de seguir vivos en la lucha por LaLiga".



Cervera manifestó en rueda de prensa que no está de acuerdo con quienes piensen que el Real Madrid no está en su mejor momento, tras empatar la pasada jornada con el Getafe (0-0), pues recordó que le faltaban jugadores claves como "Casemiro, Nacho o Kroos".



"Me parece un gran equipo. En el partido de mañana la dinámica va a ir más hacia ellos que hacia nosotros. Intentaremos cambiar esa dinámica todo lo posible", incidió el técnico cadista.



Además, dio por seguro que el conjunto blanco ?va a tener la pelota?, mientras que el Cádiz ?defenderá" y, cuando pueda robarle la pelota "o fallen ellos", intentará "hacerle daño", ya que ante un rival como el Madrid no se imagina a su equipo "saliendo a presionar a campo contrario ni dejando espacios".



El preparador del cuadro gaditano argumentó que el Real Madrid ?maneja muy bien la pelota? y sus jugadores ?tienen mucha calidad?, por lo que una de las premisas de los locales será intentar que ?tengan el balón" donde no les "generen daño? y forzar el balón en terrenos donde su equipo sí pueda hacerlo.



En la primera vuelta, el Cádiz dio la campanada y ganó por 0-1 en casa del Real Madrid. ?Hemos visto de nuevo el partido y no tiene nada que ver. No me vale como referencia el partido ante el Getafe y ahora contra el Barcelona y el Liverpool, jugando a la contra, es más peligroso que teniendo la pelota", afirmó.



Cervera lamentó, además, que "no es fácil preparar un partido después de haber jugado hace dos días?, tras haber recibido al Celta el pasado sábado (0-0), aunque se mostró resignado sobre esa situación: "el calendario está hecho así, tenemos que afrontarlo y veremos qué cambios podemos hacer?, dijo.



El técnico cadista también elogió a Zidane, de quien destacó que le parece "una persona muy sencilla".



"Es una leyenda, un entrenador espectacular. Anima mucho a sus jugadores; me parece un tipo entrañable. Somos diferentes, porque uno entrena al Real Madrid y yo entreno al Cádiz. En su estilo, me gusta como entrenador", recalcó.