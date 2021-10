Moisés Arteaga, con el corazón "dividido" ante el próximo Espanyol-Cádiz.

El exfutbolista Moisés García Fernández 'Arteaga', que salió de la cantera del Cádiz y luego fue capitán en el Espanyol que ganó la Copa del Rey de 2000, reconoció este martes que tiene el "sentimiento dividido" ante el encuentro del próximo lunes entre ambos equipos en el RCDE Stadium en la reanudación de LaLiga.

"Que gane el mejor", afirmó Arteaga, centrocampista entre los años 90 del pasado siglo y la primera década del actual, quien consideró que "ninguno se va a sentir muy perjudicado si pierde; es el comienzo de la Liga y los puntos no son trascendentes".

Arteaga, de 52 años y que también jugó una temporada como profesional en el Rayo Vallecano, tiene una vinculación muy especial con los dos clubes que le marcaron.

"Soy gaditano, me he criado en la cantera del Cádiz, con el que debuté en Primera; pero he estado nueve temporadas en el Espanyol y ganamos una Copa", recalcó.

El gaditano prevé el lunes un encuentro "emocionante y disputado", al medirse dos equipos que están "igualados" en la clasificación, por lo que ambos, a su juicio, tienen "posibilidades" de ganar.

De su etapa en el Cádiz, Arteaga conserva la remembranza de su debut con el primer equipo y valora de manera grata la "oportunidad" que dieron a "los chavales en aquella época de jugar en Primera y contra los grandes".

Además, dijo que guarda muy buenos recuerdos de su amplia estancia en el Espanyol. "Desde que llegué, todo fueron éxitos. Logramos dos clasificaciones para la UEFA y una Copa del Rey", rememoró.

Moisés Arteaga entrenó hace unos años al Badajoz en Segunda división B, pero actualmente está apartado del fútbol y Sigue vinculado al deporte como preparador físico en un gimnasio de la localidad gaditana de Chiclana de la Frontera, donde reside con su familia.

"El fútbol lo tengo aparcado, no merece la pena entrenar a ningún equipo en las circunstancias que me ofrecen. Es muy sacrificado, hay que irse fuera y cada vez me he ido alejando más", aseguró el recordado capitán de los 'periquitos' y canterano cadista