Cervera: "Nos cuesta muchísimo hacer una ocasión"

El entrenador del Cádiz, Álvaro Cervera, reconoció este lunes tras la derrota contra el Espanyol en el RCDE que al equipo le cuesta "muchísimo hacer una ocasión" y definió el momento del equipo como "complicado".

El preparador apostó por el "trabajo serio" para revertir la situación del equipo. "No conozco otro método. Esto acaba de empezar, pero si no lo cambiamos ya, más adelante será peor. No esperemos que el tiempo lo cambie, hagámoslo nosotros", dijo.

En cuanto al partido, Cervera apuntó que la primera parte era la esperada ."No somos un equipo que cree mucho peligro. En dos saques de esquina defendibles nos han metido el primero y nos cuesta responder cuando nos marca", aseveró.