Cervera: "El Cádiz no está en su mejor momento ni con la fortuna necesaria"

El entrenador del Cádiz, Álvaro Cervera, admitió en vísperas de la visita de este martes al Villarreal, en la undécima jornada de LaLiga, que su equipo "no está en el mejor momento" ni con la "fortuna necesaria" para sacar adelante partidos en los que aseguró que merecieron "más". Tras dirigir un entrenamiento vespertino antes del viaje a tierras castellonenses, Cervera manifestó este martes en rueda de prensa que en los dos últimos partidos, ante Espanyol (2-0) y Alavés (0-2), el Cádiz no hizo deméritos para "no marcar ningún gol" y afirmó que, de los cuatro recibidos, "tres son totalmente evitables" además.

"O ganamos rápido un partido o nos vamos a meter en una posición incómoda", advirtió el técnico del conjunto amarillo, que consideró que el grupo de jugadores a los que adiestra "no está acostumbrado a esta situación", además de reconocer que "cuesta llevar" haberse situado rozando los puestos de descenso, con sólo un triunfo en diez partidos. Para Cervera, "en otra categoría manejar" los goles en contra es "menos complicado" que en Primera división, y sobre la visita al estadio de La Cerámica destacó que es una salida "difícil", teniendo en cuenta que el conjunto de Unai Emery perdió sus dos últimos encuentros de Liga, en Bilbao y contra Osasuna, y que "estarán pensando en cuándo volverán a ganar".

El entrenador cadista subrayó que las opciones del Villarreal "siempre pasarán" por lo que haga el Cádiz, al tiempo que añadió: "Si está cómodo con la pelota, con la calidad que tiene y si nos pasa lo de últimamente, que los rivales acaban la jugada, nuestras opciones cambiarán mucho". También anunció que realizará algunos cambios en el once por la sucesión de partidos que hay esta semana en un equipo gaditano que "no es de jugar cada tres días" y al que dijo que, "como a todo el mundo", le "cuesta recuperar gente".