Lozano: "Cambiaría mis tres goles por los tres puntos"

El delantero hondureño del Cádiz Choco Lozano aseguró tras el empate a tres goles en La Cerámica frente al Villarreal que hubiera cambiado los tres tantos que marcó por los tres puntos para su equipo.

"Tengo buenas sensaciones a nivel personal por mi partido pero he de ser sincero y cambiaría mis tres goles por los tres puntos, pero es lo que hay. Vinimos a un campo muy complicado, donde es muy difícil sumar, y nos llevamos un punto al final y hay que valorar mucho esto. Esta es la línea a seguir", apuntó en declaraciones a Movistar.

El ariete admitió que recibir el empate en el minuto 95 "es un golpe muy duro porque teníamos ahí la victoria, pero ante estos equipos si te descuidas un poco te hacen lo que nos hicieron, tres goles, pero hay que seguir adelante y no bajar los brazos porque el equipo compitió muy bien". Lozano, que tuvo que ser sustituido con molestia sen la segunda parte, señaló sobre su estado físico que "no ha sido nada, ha sido por el cansancio que se me han subido un poco los gemelos".