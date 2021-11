El Mallorca estalla por lo sufrido ante el Cádiz: "Es una puta vergüenza".

El Cádiz CF salvó un punto 'in extremis' en el Nuevo Mirandilla ante el Mallorca gracias a un gol de Negredo en el tiempo añadido. El partido no estuvo exento de polémica arbitral, especialmente en la segunda parte.

La actuación del colegiado y del VAR fue muy discutida, especialmente por los integrantes de la plantilla bermellona y su cuerpo técnico, habiendo sido expulsado también su entrenador, Luis García Plaza.

"No le he dicho nada (al árbitro). He dicho en tono bajo a mi segundo: 'no nos pita una', y no ha sido en tono despectivo. Y va y me expulsa. No podré hablar...", lamentó en rueda de prensa el técnico balear.

Pero no fue García Plaza el único representante del Mallorca que alzó la voz tras el partido disputado en Cádiz, sino que también lo hizo Dani Rodríguez, quien sufrió una entrada del cadista Iza Carcelén en la que el zaguero amarillo vio la roja tras derribarlo siendo el último hombre. Una decisión arbitral que dejaba al Cádiz con diez en el tramo final y con el marcador en contra, dándole una clara ventaja al Mallorca.

Sin embargo, Iza siguió en el campo. Y es que el VAR instó al colegiado a revisar una jugada previa de Baba sobre Espino en la que acabó pitando falta, anulando todo lo que vino después. Es decir, la entrada de Iza y su consecuente expulsión. Y claro... Eso no sentó nada bien al Mallorca.

"¡Me da igual ser recién ascendido o la madre que me parió! ¡Nos han faltado al respeto como profesionales y como club!", comentó el '14' del Mallorca en su perfil personal de Twitter. Es evidente que el Mallorca se marchó muy enfadado del Nuevo Mirandilla.