Chiclana de la Frontera, la fábrica de futbolistas de Primera

Históricamente el Cádiz CF ha sido un equipo con notable presencia de canteranos. En la década de los ochenta, la época más prolifera del club en Primera División era bastante habitual ver a jugadores que salían del filial y terminaban triunfando en el primer equipo.

Los hermanos Mejías, Paco Baena, Juan José o Carmelo son algunos de los jugadores canteranos que destacaron con el Cádiz en Primera en esa época dorada del submarino amarillo, referentes, sin lugar a dudas para multitud de gaditanos y cadistas como Kiko Narváez, que debutó en la campaña 1990/1991 con la elástica amarilla.

Esta temporada, dos canteranos están derribando la puerta del primer equipo. Hablamos de Álvaro Bastida e Iván Chapela, dos jóvenes jugadores con mucha proyección por delante y que poco a poco se van asentando en el Cádiz de Primera División. Ambos tienen algo en común, han nacido en Chiclana de la Frontera.

En el caso de Bastida, el centrocampista de 17 años debutó en el último partido de la pasada temporada ante el Levante UD y se convertía en la futbolista más joven en tener minutos con el Cádiz CF en Primera.

Su primera titularidad en la máxima categoría fue ante el Celta en Balaídos esta campaña, con victoria incluida. Posteriormente volvió a ser titular ante el Rayo Vallecano, aunque en este caso el equipo perdió dando una mala imagen en la capital de España. El pasado domingo, y tras seis encuentros sin rascar bola, Bastida volvió a tener minutos en Getafe.

Recientemente, el club anunciaba su renovación hasta el año 2026 y ya ha debutado con la Selección sub 19.

El caso de Chapela es parecido al del centrocampista. Tras un buen papel en la pretemporada y ante el público gaditano en el Trofeo Carranza ante el Atlético de Madrid, el extremo comenzó jugando con el filial, pero los problemas de Cervera en la banda derecha con un Iván Alejo que está más fuera que dentro, Álvaro Jiménez que no termina de dar el nivel que se esperaba de él, y con Salvi que no está al cien por cien, el atacante debutó ante el Valencia CF.

A partir de eso momento, y tras no tener minutos ante el Deportivo Alavés en casa, fue titular en Villarreal y ante el RCD Mallorca en el Nuevo Mirandilla y jugando 45 minutos ante el Athletic Club en San Mamés y Getafe CF en las dos últimas jornadas.

Álvaro Bastida e Iván Chapela no son los únicos futbolistas nacidos en Chiclana de la Frontera en Primera División.

En la temporada 2018/2019 Manu Vallejo despuntó en el submarino amarillo en Segunda División, siendo uno de los jugadores más destacados de la categoría en aquel año. Sus buenas actuaciones lo llevaron a ir convocado con la Selección sub 21 para la disputa del campeonato de Europa en Italia y San Marino. Antes del final de temporada, se hizo oficial su traspaso al Valencia CF por una cifra cercana a los 5,5 millones de euros. A día de hoy, no termina de entrar en el once titular del conjunto valencianista y en varias ocasiones se ha rumoreado con una regreso a la Tacita de plata.

Situación distinta vivió Diego González en las filas inferiores del Cádiz. Tras no tener una oportunidad en el primer equipo, el central de Chiclana de la Frontera puso rumbo al filial del Sevilla FC, equipo con el que debutó en Segunda División en la temporada 2016/2017. Actualmente, se encuentra en el Elche CF y gozando de muchos minutos.