Cervera: "El partido se rompió con el primer gol"

El entrenador del Cádiz, Álvaro Cervera, lamentó tras perder por 1-4 ante el Atlético de Madrid, en el estadio Nuevo Mirandilla, que el partido "se rompió con el primer gol", marcado por el francés Thomas Lemar al inicio del segundo tiempo, ya que, a partir de ahí, el rival "manejó diferente" el balón.

"Cuando tenemos que defender mano a mano, ni sabemos ni podemos", se quejó en rueda de prensa Cervera, que destacó que "hasta el 0-1" vio "bien, tanto en ataque como en defensa", a su equipo, aunque le "preocupa" especialmente que, "jugando bien o haciendo las cosas bien", no sean "capaces de marcar un gol".

El técnico cadista incidió en el problema de su equipo cuando se ve por detrás en el marcador, al argumentar que, "a partir del primer gol, normalmente tienes que hacer algo más, el campo se abre y cuando te abres más, las distancias son más largas y aparecen tanto la calidad del rival como tus carencias".

"Un equipo como éste, con esta calidad, no solo te gana, sino que te hace un resultado abultado como el que ha hecho", indicó Cervera en referencia al Atlético de Madrid.

También lamentó que el Cádiz no sea "capaz de poner al contrario en aprietos". "Me preocupa que cuando nos ponemos por detrás (en el marcador), no nos parecemos en nada a lo que tiene que ser un equipo de Primera", recalcó el entrenador del cuadro gaditano.