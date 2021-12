El pivote que el Cádiz busca en el mercado de enero.

Se la juega el Cádiz CF este lunes, frente al Granada, en un partido en el que una nueva derrota abultada y otra pésima imagen sobre el campo podrían acabar sentenciado a Cervera en el banquillo. En el Nuevo Mirandilla, por ahora, optan por aguantar al técnico, con el que se consiguió el ascenso y en el que confían como la mejor opción para revertir la situación.

La lucha no se negocia es el lema de una plantilla hecha a sí misma y en esa están el presidente Manuel Vizcaíno y la dirección deportiva amarilla. Pero el fútbol es muy caprichoso y a veces obliga a reaccionar antes de que sea demasiado tarde.

De manera paralela se confía, también, en el mercado de enero, donde se pretende apuntalar el plantel en diversas líneas. La delantera, donde se trabaja en el adiós de Florín Andone y Osmajic, como bien adelantó ESTADIO Deportivo, para, así, poder traer un refuerzo, es una de las prioridades junto al centro del campo. Se busca un pivote y no se descarta, tampoco, la llegada de un extremo izquierdo.

La situación del equipo y lo que presente el mercado tendrán mucho que decir al respecto, estando el Cádiz CF sumido ahora mismo en puestos de descenso. Y ante grandes males, grandes soluciones. La maquinaria no funciona y es momento de cambios. Cervera debe probar alternativas y es el momento de volver a enchufar a los que menos vienen participando.

Es la oportunidad propicia para reengancharse y, lo principal, sacar al equipo del hoyo. Eso lo sabe muy bien el jerezano Martín Calderón, quien ha vuelto en el momento propicio para convertirse en ese pivote que el club busca en el mercado. Tras sufrir una dolencia muscular que le ha hecho estar algo más de un mes en el dique seco, el mediocentro, criado en la cantera del Sevilla FC y el Real Madrid, volvió en Copa, ante el Villa Fortuna, haciendo uno de los siete goles del triunfo amarillo. El pasado fin de semana, ante el Elche, disputó los nueve últimos minutos de la derrota por 3-1 ante el Elche, tras haberse lesionado a mediados de octubre ante el Espanyol y haberse perdido los seis partidos de liga posteriores.

Tras vivir un papel secundario durante el primer tercio de LaLiga, por detrás de Alarcón, Jonsson y Fali, la situación del equipo no acompaña, habiendo reconvertido Cervera a Álex Fernández al doble pivote durante las últimas semanas. Un plan que no ha acabado de cuajar, pese a las buenas sensaciones del pelirrojo sobre el verde. Y es que el Cádiz CF no gana.

La lesión pilló a Martín Calderón en pleno despegue, tras un buen partido ante el Espanyol y después de haber sumado competido a buen nivel ante el Valencia. Consciente de su rol, el joven pivote de 22 años firmó por el Cádiz CF con el claro objetivo de crecer como futbolista, para ir paso a paso y aprender de una plantilla como la de un Cádiz CF en Primera, categoría en la que debutaba.

Tras un año de 'Erasmus' en el Paços de Ferreira, donde no jugó demasiado en una temporada histórica para el conjunto luso, Martín Calderón maduró mucho como futbolista y como persona. Ahora, en Cádiz, era el momento de volver a casa y demostrar su crecimiento de la mano de un equipo con la mentalidad como la de Cervera. Y poco a poco lo ha ido consiguiedo hasta que la lesión lo frenó en seco.

Martín Calderón se ha endurecido. Gana duelos, trabaja y tiene constancia. Ahora podría llegarle la oportunidad de demostrarlo y está dispuesto a no dejarla escapar. El internacional sub 19 con España quiere convertirse en ese pivote que el Cádiz CF busca en el mercado de enero.