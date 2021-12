¿El adiós de Cervera? Así está el mercado de entrenadores en España

Es la ley del fútbol. Cuando un equipo no funciona y no logra los objetivos marcados, todas las miradas se ponen en su entrenador, tenga una mayor o menor culpabilidad en la delicada situación que vive su club. En ese estado se encuentra Álvaro Cervera. Han transcurrido dieciséis jornadas de liga y el cuadro gaditano se encuentra en decimoctava posición con doce puntos, a dos de la salvación, una situación que no tendría que hacer saltar todas las alarmas porque la realidad del Cádiz es la de un equipo que va a pelear hasta la última jornada por la permanencia y estar en descenso entraría dentro de la normalidad, pero la actualidad reciente del submarino amarillo no invita al optimismo: tres derrotas consecutivas con once goles encajados y tan solo un gol anotado.

Nadie duda en Cádiz que Álvaro Cervera es el mejor entrenador en la historia del club. Un técnico que aterrizó en la Tacita de plata en la primavera del año 2016, con el equipo en Segunda B, y a pocas jornadas del final de la liga regular y con el playoffs de ascenso en el horizonte. Ante todo pronóstico y encajando un gol en seis partidos, los amarillos eliminaron al Racing de Ferrol, Racing de Santander y Hércules. En su primera temporada en Segunda División con el Cádiz llevó al equipo al playoffs de ascenso a Primera División cayendo eliminado ante el Tenerife. En las dos temporadas siguientes, el equipo logró la permanencia de manera holgada y se cayó del playoffs en la última y penúltima jornada.

En la campaña 2019/2020, la temporada de la pandemia, y siendo el décimo presupuesto de la categoría, el submarino amarillo hizo una de sus mejores temporadas logrando el ascenso a falta de varias jornadas para la conclusión del campeonato y en la última jornada del campeonato perdió el título de campeón. La pasada temporada, teniendo la plantilla más limitada de la categoría, igualó la mejor clasificación histórica del club en Primera División quedando en duodécima posición.

Ahora, el entrenador vive su peor momento en Cádiz, dando la sensación por momentos de ser incapaz de darle la vuelta a una situación cada vez más compleja. El encuentro ante el Granada puede ser clave. Antes de dicho encuentro, el técnico no será destituido. Posteriormente, los gaditanos se medirán al Real Madrid en el último partido del año, y quien sabe si el último partido de Álvaro Cervera como entrenador del Cádiz. Si Manuel Vizcaíno decidiera destituir al técnico€ ¿Quién podría ser su sustituto?

Consulta la lista de entrenadores disponibles para el Cádiz en nuestra galería.

Diego Martínez: El ex técnico del Granada se encuentra sin equipo desde que abandona la disciplina del cuadro nazarí al final de la pasada temporada. Ha sido relacionado con otros clubes como Villarreal, Levante UD y el propio Granada.

José Luis Mendilibar: En mayo del 2021, y tras el descenso de la SD Éibar, el entrenador de Zaldívar puso fin a su estancia en el cuadro vasco, club al que entrenó las últimas cinco temporadas. Dilatada experiencia en la élite ya que ha dirigido a clubes como el Levante UD, CA Osasuna o Real Valladolid, entre otros.

Abelardo: Tras formarse como técnico en las categorías inferiores del Sporting de Gijón, dirigió al primer equipo del cuadro asturiano y posteriormente a otras entidades como el RCD Espanyol y Deportivo Alavés.

Sergio González: El ex jugador del Deportivo de la Coruña fue destituido la pasada temporada del Real Valladolid tras el descenso del cuadro vallisoletano a Segunda División. Anteriormente estuvo a cargo del RCD Espanyol.

Paco López: Tras llevar la pasada temporada al Levante UD a las semifinales de Copa del Rey, fue destituido esta temporada por el mal inicio del conjunto valenciano. Hace un año se modificó la ley que impedía a un entrenador dirigir a dos clubes distintos en la misma temporada.

Albert Celades: Comenzó su carrera deportiva dirigiendo a la selección española sub17 y posteriormente al equipo nacional sub21. Tras formar parte del cuerpo técnico de Lopetegui en el Real Madrid, fue técnico del Valencia en la temporada 2019-2020.

Quique Setién: Dilatada experiencia en Primera División entrenando a conjuntos como la UD Las Palmas, Real Betis y el FC Barcelona, siendo el conjunto blaugrana su último equipo.