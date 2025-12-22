El 2025 le da la razón a Racing de Santander, Almería, Cádiz y Deportivo de La Coruña

Sin más fútbol de Segunda hasta el próximo 2 de enero, los cuadros de José Alberto, Rubi, Gaizka Garitano y Antonio Hidalgo son los que más puntos han hecho en un año natural

Aunque aún quedan algunos días para que el 2025 termine, a nivel futbolístico esta terminado para los equipos de LaLiga Hypermotion. La Segunda división ha vuelto a demostrar que tiene un gran nivel, así como se vio en la última ronda de la Copa del Rey donde Burgos, Albacete, Racing de Santander, Cultural Leonesa y Deportivo de La Coruña dejaron en la cuneta a equipos de Primera.

El próximo 6 de enero podría haber una nueva sorpresa ya que el Granada se medirá al Rayo Vallecano en la ronda de dieciseisavos de Copa. Más allá de esto, la gran igualdad que existe en LaLiga Hypermotion está provocando que pase a llamarse de forma coloquial la liga hipertensión.

Así, con el 2025 terminado en Segunda división, es momento de repartir las notas de los equipos que más puntos han sumado en este año natural y teniendo en cuenta que hay conjuntos que ya no están por cuestión de descenso a Primera RFEF como es el caso de Eldense, Tenerife, Cartagena y Racing de Ferrol o en el mejor de los casos, porque subieron a primera el pasado mes de junio como ocurrió con Elche, Levante y Real Oviedo. El último caso a tener en cuenta sería el de los recién descendidos desde Primera como Real Valladolid, Las Palmas y Leganés, además de los recién ascendidos desde el fútbol de bronce: Ceuta, Cultural Leonesa, Andorra y Real Sociedad B.

Los equipos que más puntos han hecho en Segunda división en 2025

Esta clasificación de equipos que han hecho más puntos en Segunda división, como es lógico, tiene en su parte alta a los conjuntos que estuvieron en la 2024/25 y se mantuvieron en el fútbol de plata.

El Racing de Santander sigue imparable

El primer equipo es el Racing de Santander de José Alberto. El cuadro del Sardinero, a pesar de sus dos últimos tropiezos ante Leganés y Huesca, termina el 2025 con 70 puntos en 40 partidos disputados en año natural. El Racing de Santander es además, de largo, el equipo que más goles ha marcado en este año natural con 80 dianas aunque no está entre los menos goleados. Por lo tanto el Racing de Santander ha sido en este 2025 sinónimo de goles y espectáculo.

El Almería, sin el premio del ascenso a Primera

El Almería de Rubi, un equipo hecho el pasado curso para subir a Primera y que se quedó a las puertas de la gloria en el play off, sigue empecinado en ascender a la élite del fútbol español y suma en 40 encuentros en 2025 un total de 62 puntos. El cuadro de Rubi ha desaprovechado en las dos últimas jornadas de Liga la oportunidad de asaltar los puestos de ascenso directo pero las derrotas ante Málaga y Burgos lo han impedido.

El crecimiento del Cádiz, pese a las críticas

El Cádiz es un claro ejemplo de la evolución de un equipo. Fue con la llegada de Gaizka Garitano cuando los andaluces cambiaron el chip y tras coquetear con el descenso a Primera RFEF, empezaron a sumar puntos de tres en tres. Así, a pesar de las críticas que ha recibido el cuadro andaluz, termina el 2025 como el tercer equipo con más puntos en este 2025 al que le quedan pocos días para terminar. Los del Nuevo Mirandilla empatan al Almería con 62 puntos.

El Deportivo de La Coruña acelera en 2025 rumbo a Primera

El Deportivo de La Coruña acumula tres derrotas en sus tres últimos partidos pero estos resultados no deben impedir que se vea el crecimiento que ha tenido el conjunto de Riazor. Con Antonio Hidalgo los gallegos han dado un salto de calidad que ya inició Óscar Gilsanz el pasado curso firmando la permanencia en Segunda.

Aunque han jugado un partido más que sus rivales en este 2025 (41), los gallegos suman 61 puntos y son candidatos al ascenso a Primera por derecho propio.

Esta es una clasificación virtual y en cierto modo injusta porque en ella no aparecen equipos que llegan desde Primera como Las Palmas que actualmente es segunda en LaLiga Hypermotion.