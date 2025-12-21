El Deportivo de La Coruña se busca un problema en LaLiga Hypermotion

El cuadro de Antonio Hidalgo sumó este pasado viernes su tercera derrota consecutiva en la competición doméstica y podría terminar en la quinta posición sin el Almería puntúa y el Castellón gana ante el Cádiz

El Deportivo de La Coruña es uno de los candidatos al ascenso directo en LaLiga Hypermotion. El cuadro de Antonio Hidalgo hizo una fuerte inversión el pasado verano para reforzar su plantilla y dar ese salto necesario para volver a Primera varios años después. La Segunda división es muy larga, concretamente 42 jornadas y en todo ese tiempo es fundamental la regularidad en los resultados porque una racha en un momento inoportuno te puede dejar fuera del ascenso directo o en el peor de los casos, del play off de ascenso.

De momento el Deportivo de La Coruña ha tenido el 'acierto' de fallar en un tramo que no es decisivo pero que deja cierto sabor amargo a su afición por tratarse de la víspera del parón navideño. El Deportivo de La Coruña ha pasado de ganarlo todo en noviembre en Liga. Con triunfos ante Albacete, Ceuta, Córdoba, Cultural Leonesa y Real Zaragoza, a olvidarse de ganar en el torneo doméstico en el último mes del año.

El Deportivo de La Coruña dice adiós al ascenso directo a Primera

El Deportivo de La Coruña tenía un mes de diciembre apasionante por delante ya que tenía que enfrentarse a Castellón, Real Sociedad B y Andorra, en teoría, a excepción de los de Pablo Hernández, rivales asequibles y en lo que lo más lógico hubiese sido sacar los tres puntos. Pero en Riazor se han empeñado en amargarle la Navidad a sus aficionados y en los tres encuentros de Liga de diciembre, los de Antonio Hidalgo han sumado tres derrotas consecutivas.

En esta tesitura, el Deportivo de La Coruña ya está fuera de los puestos de ascenso directo debido a su última derrota ante el Andorra y el triunfo de Las Palmas ante la Cultural Leonesa. Pero las noticias malas dicen que nunca vienen solas y es que el Deportivo de La Coruña podría terminar la jornada 19 en quinta posición si el Almería, que se mide al Málaga este domingo saca mínimo un punto ante los malacitanos y el Castellón, que visitará al Cádiz, saca un triunfo ante los amarillos.

La Copa del Rey es el punto positivo del Deportivo de La Coruña

El Deportivo de La Coruña en cambio ha dado un rendimiento extraordinario en la Copa del Rey. Los de Antonio Hidalgo superaron en la segunda ronda al Sabadell, ex equipo del catalán, y al Mallorca el pasado martes en Riazor. Ahora el Deportivo de La Coruña espera otro rival de Primera en octavos de final con la idea de seguir dando la campanada pero sin olvidarse que la Liga es la competición que verdaderamente les da de comer.

Antonio Hidalgo asume el momento del Deportivo de La Coruña

Tras la derrota ante el Andorra, Antonio Hidalgo admitió que los 32 puntos en 19 jornadas es una buena cifra pero no esconde que el no haber ganado en las tres últimas fechas no es plato de buen gusto: "Hay que ser consecuentes con la idea, pero evidentemente cuando no ganas tienes que matizar cosas. Ahora vamos a descansar. Llevamos 32 puntos en 19 jornadas que es una buena cifra de puntos, pero seguramente si nos lo llegan a decir hace tres semanas que seguiríamos con esta misma puntuación, no estaríamos contentos".

Además, sorprendió Antonio Hidalgo al denunciar insultos por parte de la afición del Andorra y pidió que se paren los partidos por cosas así: "En el mundo del fútbol se puede decir cualquier cosa a todo el mundo, pero no podemos tener a gente detrás del banquillo insultando constantemente. Si paramos los partidos por otras cosas, habrá momentos que hay que levantar la voz y alguien tendrá que decir algo. No vale todo absolutamente. Sé que pasa en todos los estadios, pero por qué el entrenador tiene que pasar la necesidad de los noventa minutos escuchando cosas de tu familia. No lo entiendo y se me escapa. A partir de ahí, también la Liga pueden hacer algo porque hay información de eso. Cosas que pasan al descanso, que se informe porque no vale todo. Creo que entre todos tenemos que pensar. El Andorra tiene gente maravillosa con una afición maravillosa, pero en algún momento tendremos que poner un pero a eso".