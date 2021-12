Los tres jugadores del Sevilla vinculados con el Cádiz: verdades y mentiras.

El Nuevo Mirandilla acoge este lunes un partido a vida o muerte entre el Cádiz CF y el Granada CF. Un derbi regional entre dos equipos obligados a ganar para conseguir abrir brecha con los puestos de descenso, en los que actualmente se encuentran los gaditanos, con tres puntos menos que el conjunto dirigido por Robert Moreno, quien parece haber tomado algo de aire tras la victoria de la pasada jornada.

En el alambre se encuentra también Cervera tras tres derrotas consecutivas. Una cuarta, este lunes, podría sentenciarlo, estando su futuro en manos del presidente Manolo Vizcaíno. En principio, la intención es aguantarlo en el banquillo, sabedores de que si hay un técnico que pueda sacar al Cádiz CF de esta dinámica es el propio Cervera. Pero si los triunfos no llegan y la dinámica no cambia...

Se confía, eso sí, en un mercado de enero en el que la dirección deportiva del Cádiz CF y su presidente estarán obligados a realizar varios refuerzos en sus líneas. En la delantera, como ya explicó ESTADIO Deportivo semanas atrás, se plantea una revolución. La idea es que Florin Andone y Osmajic puedan salir -especialmente el rumano- para, así, intentar traer un delantero que aporte gol. El centro del campo, donde se busca un pivote, y el extremo izquierdo son los otros puestos en los que se rastrea el mercado.

Los jugadores de la Lazio Gonzalo Escalante y Jony Rodríguez, así como un posible retorno a Cádiz de Manu Vallejo son algunos de los nombres que se han vinculado con el conjunto cadista en las últimas semanas. Pero no son los únicos, siendo diversas y variadas las informaciones que también han apuntado a un destino para reforzar el plantel amarillo.

Se trata del Sevilla FC y, más concretamente, de su plantilla. Las buenas relaciones de Manuel Vizcaíno, presidente del Cádiz CF y exconsejero del conjunto nervionense, son la razón esgrimida habitualmente para ello. Unas informaciones que bien podrían ser catalogadas como simples rumores, por las fuentes de las que en ciertas ocasiones proceden: ciertos portales supuestamente especializados en fichajes y que generalmente carecen de fundamento. Por ello, ESTADIO Deportivo ha querido acudir a los actores principales para confirmar qué hay de verdad y mentira en el interés del Cádiz en los tres jugadores del Sevilla FC que vinculan con el Cádiz CF.

Nemanja Gudelj

El primero de ellos es el serbio Nemanja Gudelj. No cuenta para Lopetegui después de que el pasado verano no acabara saliendo al no encontrar una propuesta de su interés. Tan sólo ha participado en cuatro partidos de LaLiga, no siendo titular en ninguna de ellos. Sí lo fue en Copa, ante el Córdoba, cuando disputó 46'.

A sus 30 años, se trata de un experimentado pivote que puede jugar también de central y que, lógicamente, cubriría con creces las necesidades del Cádiz en su centro del campo. Sin embargo, tal y como ha podido confirmar ESTADIO Deportivo, no se ha producido ningún contacto con Monchi ni el Sevilla FC al respecto. Su hermano Dragisa milita en el primer filial del Cádiz CF, siendo a día de hoy su única vinculación real con el conjunto amarillo.

Está muy feliz en Andalucía, donde vive junto a toda su familia. Cádiz sería una ciudad ideal para permanecer en el sur de España, como ciertos portales vienen apuntando, pero sus objetivos deportivos apuntan más alto. Sin ir más lejos, ha rechazado ya alguna propuesta para enero de clubes alemanes de la zona media-baja de la tabla. Por no hablar de su caché, elevado tras aterrizar en Sevilla gratis procedente de China.

Idrissi

Idéntica situación a la de Gudelj. El extremo izquierdo no cuenta para Lopetegui, a pesar de que se vio obligado a utilizarlo en el inicio de temporada por la tardanza de los refuerzos y un brote de covid que mermó al equipo. Su caché le impidió encontrar un destino apropiado para todos en verano y este curso tampoco ha sabido aprovechar del todo las oportunidades que ha tenido.

Podría salir en enero, como ya hizo el pasado curso con destino a Holanda. Su deseo es triunfar en España, pero un Cádiz en apuros, quizá, no es el mejor destino. Radio Cádiz informó del gusto del conjunto amarillo por Idrissi, el cual es real, pero ED puede confirmar que a día de hoy no ha habido ningún movimiento al respecto. El Cádiz, quizá, podría darlo en unas semanas, pero ni el futbolista ni el Sevilla FC lo verían del todo claro. Un hipotético descenso como cadista complicaría aún más la posibilidad de recuperar la inversión realizada por él en su momento.



Luuk de Jong

El más imposible de todos, por salario y por estatus. Aunque saldrá por la puerta de atrás de un Barcelona al que llegó de rebote el último día de mercado y sobre la bocina, con Koeman como único valedor de la operación, el internacional holandés tiene las miras más altas. Al menos en lo económico.

En Nervión ya le han dejado claro al Barça que no van a romper la cesión, por lo que tendrán que buscar un tercer equipo donde la continúe. Se viene barruntando un posible regreso al PSV, aunque el propio De Jong lo frenó en verano. En Turquía, Besiktas y Fenerbahçe están pendientes... Lo que tiene poco, o ningún peso, es que el Cádiz CF pudiera ser una alternativa para De Jong a día de hoy. Cosas más raras se han visto en el fútbol, pero... Actualmente sólo es un falso rumor sin fundamento procedente de pseudoportales informativos. No ha habido, ni se espera, ningún contacto Cádiz-Sevilla al respecto.