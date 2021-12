El posible once del Cádiz ante el Granada

El Cádiz CF recibe este lunes al Granada CF en el Nuevo Mirandilla en un encuentro trascendental para los gaditanos que llegan a la cita tras haber perdido sus tres últimos compromisos ligueros, sumergido en una crisis de juego e identidad y con la sensación de que cada partido empieza a ser considerado una final en la Tacita de Plata. Álvaro Cervera no podrá contar con algunos futbolistas importantes. Ante el Elche, Iza Carcelén tuvo que ser sustituido por unos problemas en los isquiotibiales, las mismas dolencias por las que fue sustituido Jens Jonsson, aunque en el caso del danés dichas molestias eran menores.

Además, Salvi Sánchez no entró en la última convocatoria por un problema en el gemelo, mientras que Fali, que también se cayó de la lista con molestias, tiene más factible llegar al encuentro, ya que esta semana se ha entrenado junto a sus compañeros al igual que Tomás Alarcón, ausente en los últimos encuentros pero que se encuentra totalmente recuperado. Sin embargo, las malas noticias llegan con Álex Fernández, el jugador no pudo ejercitarse el miércoles junto al resto de sus compañeros en los quince minutos abiertos a la prensa. Este domingo a partir de las 12:00 horas hablará Álvaro Cervera en rueda de prensa y analizará la situación de los tocados y finalmente se sabrán las bajas.

Aún así, es probable que veamos un once con muchas caras nuevas. Carlos Akapo podría entrar en el lateral derecho para reemplazar al lesionado Iza, mientras que Fali podría regresar a la alineación titular. Si Salvi Sánchez finalmente no llega al partido, Chapela o Álvaro Jiménez actuarían en banda derecha. En ataque, Negredo podría suplir a Rubén Sobrino, criticado por la afición por sus últimas actuaciones. Más dudas hay en la parcela defensiva en el eje de la zaga, Haroyan es fijo y Cala, Fali, Marcos Mauro y Chust pelearán por un hueco en el once.

Consulte el posible once del Cádiz ante el Granada en nuestra galería.

Ledesma: Titular indiscutible en liga a pesar de haber encajado once goles en los tres últimos partidos.

Carlos Akapo: Sin Iza, lesionado, el guineano será titular en el lateral derecho.

Chust: Regresó a la titularidad en Elche y no se derrumbó a pesar del polémico penalti que le señalaron.

Haroyan: Es un fijo para Álvaro Cervera, aunque no termina de convencer.

Espino: Ha sido titular en todos los partidos y ha jugado todos los minutos en liga.

Tomás Alarcón: Sin Jonsson ni Álex y sin apenas contar Martín Calderón, el chileno es el único centrocampista puro disponible en la plantilla.

Fali: Ante las numerosas bajas en la sala de máquinas, el valenciano podría recuperar la titularidad ante el Granada.

Salvi Sánchez: Es una de las dudas en el once. Si se encuentra sin molestias es titularísimo para el técnico.

Alberto Perea: Discutido por sus últimas actuaciones, el manchego es un futbolista diferencial que debe mostrar su superioridad técnica en ataque.

Lozano: Máximo goleador del equipo en liga, en la última jornada provocó un penalti y estrelló un tiro en el larguero.

Negredo: El bajo nivel de Rubén Sobrino podría devolverle la titularidad en liga tras varias suplencias.

Álvaro Cervera: El club manda un mensaje de confianza plena en el técnico y no parece que se juegue el puesto el lunes ante el Granada.