Álvaro Cervera, optimista: "Creo que lo vamos a sacar adelante"

Se mostraba contrariado Álvaro Cervera por el empate de su equipo ante el Granada CF, pero satisfecho por la imagen del Cádiz ante su afición y al que se le escapó el triunfo a falta de dos minutos para el final con el tanto de Jorge Molina. Los amarillos suman un punto de los últimos doce disputados y se medirán al Real Madrid y al Sevilla FC en los dos últimos encuentros de la primera vuelta.

El técnico hacía el siguiente análisis del choque en el que un día más, la victoria se escapaba en los últimos minutos: "Hemos hecho el partido que planteamos al principio, más simple, más cerrado y más dedicado a defender. Lo hemos hecho bien, le hemos cerrado bien los espacios al Granada y nos hemos puesto por delante. Hemos tenido la ocasión de ganar el partido en dos o tres salidas pero ante un equipo contra el Granada, con cualquier jugada te pueden empatar, como ha sido el caso, quizá cuando no estaban tan bien", comentaba el entrenador.

Aún así, a pesar de no haber logrado los tres puntos, el Cádiz volvió a mostrar como un equipo muy sólido, que por momentos se parecía al de la temporada pasada y que es lo que quiere su técnico, y para ello, la defensa y no encajar gol es capital. "La única manera de ganar partidos en este equipo es defendiendo bien. Lo demás forma parte del fútbol pero no de nuestro fútbol porque nos mete en más problemas y se ha demostrado cuando somos el equipo más goleado de la categoría", destacaba Álvaro Cervera.

Los dos últimos partidos de la primera vuelta del Cádiz CF serán ante Real Madrid y Sevilla FC, y aunque el futuro pueda asustar, el técnico confía en poder lograr el objetivo. "Creo que lo vamos a sacar adelante si matizamos algunas cosas. Va a ser complicado pero nuestro momento creo que está por llegar. Que sea posible lo veremos porque pasan muchas cosas en el fútbol, pero creo que lo mejor está por llegar", afirmaba el entrenador.