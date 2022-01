¿Saldrá Andone del Cádiz? Cervera afirma: "cuento con él"

En la antesala de las fiestas por Navidad, el presidente del Cádiz CF, Manuel Vizcaíno, en un acto con los medios de comunicación afirmaba que Florin Andone saldría del club gaditano porque "la cabeza no le da". Una declaraciones que sorprendieron por la forma que tuvo de expresarse el mandatario sevillano, pero no tanto por el mensaje, ya que el rumano apenas había tenido minutos en el primer tramo de la temporada. Se perdió el último encuentro del año 2021 ante el Madrid en el Bernabéu, hecho que hacía presagiar que no volvería a vestir la elástica amarilla. Sin embargo, el delantero aparecía en la lista de convocados para el encuentro ante el Sevilla FC, salió desde el banquillo y tuvo la ocasión más clara para el Cádiz. Este jueves en Copa del Rey en Fuenlabrada volvía a ser titular.

Este viernes en rueda de prensa, ESTADIO Deportivo preguntaba a Álvaro Cervera sobre la situación de Andone, a lo que el técnico respondía que "cuento con él y seguiré contando mientras esté aquí. A él le ha costado adaptarse y a mí también quizás me ha costado adaptarme a él", y agregaba que "está mejor que cuando llegó, cuando lo hizo no era consciente del equipo al que venía y ahora empieza a estar mejor. Mientras esté lo utilizaremos. Pensamos que nos iba a dar más, pero de momento está aquí y lo utilizaremos lo mejor que podamos".

Además fue cuestionado por las declaraciones de Manuel Vizcaíno días atrás: "Hablé hace tiempo con él, le dije lo que más o menos tenía que hacer aquí y en este club. Él entrena bien, intenta hacer las cosas bien y no hemos hecho nada especial".

Por lo tanto, no habría que descartar, a pesar de las palabras del presidente en las que aseguraba su salida, que Florin Andone cumpla su cesión con el Cádiz y no regrese al Brighton de Inglaterra, su club de origen. Los amarillos buscan un delantero en el mercado, pero para que llega un nuevo ariete tendría que salir otro antes. Si el rumano se queda, podría abandonar la disciplina del submarino amarillo Milutin Osmajic, el delantero montenegrino no está aprovechando las oportunidades que le está dando el técnico, ya fue castigado y tuvo que jugar con el Cádiz B tras un lío extradeportivo. A pesar de ello, es un jugador joven y con proyección de cara al futuro.