Negredo: "Debemos quedarnos con la reacción del equipo"

Álvaro Negredo hablaba a la conclusión del partido ante el Espanyol. El delantero del Cádiz CF marcó su tercer gol de la temporada y le anularon otros dos, uno por mano y otro por falta previa de Rubén Sobrino. El jugador señalaba que "Hay que seguir trabajando. La segunda parte ha sido buena. Vienes de una dinámica negativa, hay un cambio de entrenador, cambio de ver el fútbol porque cada entrenador tiene su forma de trabajar y el cambio no va a ser de la noche a la mañana. Hay que trabajar aspectos para que, sumados a los que ya sabemos, todos podamos salir de esta situación, que es lo que todos queremos".

Tuvo varias ocasiones para aumentar su renta particular. "Llevaba mucho tiempo sin tener tantas ocasiones para poder rematar. Eso es bueno para el equipo, para los hombres de ataque. El primero que me anulan me da en la mano, la norma es clara, y el segundo tengo la duda. Te vas con malas sensaciones por la última jugada del partido, cómo te consiguen empatar. Habría sido importante llevarnos los tres puntos hoy".

Por último tenía un mensaje para la afición. "Vamos a sufrir, es algo que sabemos, pero vamos a sufrir por el objetivo. Vamos a pelear hasta el final. Hemos intentado devolver a la afición todo el apoyo que nos ha dado durante todo el partido, incluso en la primera parte cuando no estábamos jugando bien".