El Alavés puja por Vallejo, pero él prefiere al Cádiz

Manu Vallejo es el gran culebrón del invierno en el Cádiz. El club gaditano sigue a la espera de que el Valencia baje sus pretensiones, ya que como viene contando ESTADIO Deportivo el conjunto de la capital del Turia pide cinco millones por el traspaso, cantidad que en la Tacita de plata no están dispuestos a pagar. La otra opción, la de la cesión hasta final de temporada no se contempla en estos momentos, por un lado porque el Valencia exige 900.000 euros por la operación, y por otro lado porque el chiclanero no quiere salir en calidad de cedido hasta junio y tener que regresar en julio a Valencia. La idea del jugador es salir de Mestalla para no volver.

En las últimas horas el Deportivo Alavés se ha sumado al Cádiz como pretendiente para hacerse con los servicios del jugador. En Vitoria no verían con malos ojos que el gaditano recale solo hasta junio como cedido, pero el jugador no ve con buenos ojos esa operación, ya que quiere salir en propiedad de Valencia y su prioridad es el Cádiz. En la lista de deseos del atacante, la primera opción es el Cádiz, la segunda es el Cádiz y la tercera sigue siendo el Cádiz, aunque eso no significa que la operación vaya a llegar a buen puerto si en la capital valenciana no baja esas pretensiones.

Días atrás se barajó la posibilidad de un trueque Vallejo - Jonsson entre los dos clubes, pero el Cádiz no quería desprenderse del centrocampista danés que está a pocos partidos de renovar de manera automática con la entidad cadista por una temporada, aunque debido al poco protagonismo en las últimas jornadas el internacional con Dinamarca si veía con buenos ojos abandonar la entidad cadista. En Valencia quieren usar al gaditano como moneda de cambio en algún trueque y según ha podido saber medio el acuerdo con el Levante UD por el trueque con Malsa era total. Tres de los cuatro actores implicados en la operación, los dos clubes y el jugador del Levante, aceptaban pero una vez más Vallejo reclinaba la oferta, primero por la situación deportiva del cuadro valenciano, en segundo lugar por la dura competencia que tendría con jugadores como Roger, Soldado, De Frutos o Morales, y tercero, y lo más importante, es que Manu Vallejo quiere regresar al Cádiz. Al no estar dispuesto a desprenderse de Jens Jonsson, la reciente incorporación de Moriba por el cuadro valencianista no influye en la posible futura incorporación del canterano.