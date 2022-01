Borja Bastón rechaza al Cádiz, dispuesto a pagar su cláusula

El Cádiz está teniendo muchos problemas a la hora de cerrar la llegada de un delantero en este mercado invernal. En primer lugar fue Luuk de Jong el elegido tras haber llegado a un acuerdo a tres bandas entre Sevilla - Barcelona - Cádiz, aunque finalmente el jugador rechazó a los gaditanos por la mala situación deportiva, posteriormente se apostó por Paco Alcácer, pero el jugador no tiene intención de abandonar la disciplina del Villarreal. Djuka también fue relacionado con la entidad gaditana, pero el Cádiz no estaba dispuesto a pagar un alto traspaso por el delantero del Sporting de Gijón, mismo motivo por el que finalmente Manu Vallejo no vestirá de amarillo y recalará casi con total seguridad en el Deportivo Alavés.

Las prisas y las urgencias nunca son buenas en el fútbol y en el último día de mercado un nuevo delantero ha declinado la oferta del Cádiz. Según adelanta la Cadena COPE, el club amarillo había hecho saber al Real Oviedo que tenía intención de abonar la cláusula de rescisión de Borja Bastón que era de 1,5 millones de euros al tratarse de un equipo de Primera división, pero el ariete madrileño ha declinado la protesta gaditana y quiere acabar la temporada con el Real Oviedo con el que ya ha marcado once goles en liga.

Según informa el citado medio, el submarino amarillo le ofrecía un contrato de larga duración a Borja Bastón y le mejoraba el sueldo que tiene en el Real Oviedo, pero aún así el delantero no ha querido firmar por el Cádiz, decisión que sorprendió en las oficinas del estadio Nuevo Mirandilla que daban por hecha la contratación del madrileño, aunque entendieron la lealtad del jugador a su actual club.

Borja Bastón ha marcado once goles con el Real Oviedo esta temporada en Segunda división en 22 partidos, marca un tanto cada 150 minutos y ha jugado un total de 1.649 minutos. Recaló en las filas del cuadro asturiano procedente del CD Leganés y sus 29 años tiene contrato con el Oviedo hasta junio del año 2023.

La negativa de Bastón pone en una situación muy delicada al Cádiz a menos de doce horas para el cierre de mercado. En las últimas horas fue ofrecido Zaza, delantero italiano y con pasado en la liga española, jugó en el Valencia, pero finalmente en el club no vieron con buenos ojos su incorporación. Además, desde se Valencia se habla de un nuevo intento a la desesperada para hacerse con los servicios de Manu Vallejo.