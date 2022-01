Oficial: Manu Vallejo se marcha cedido al Alavés

Se acabó el culebrón Manu Vallejo. El canterano del Cádiz Club de Fútbol, y uno de los grandes deseos de la afición del club gaditano, ha fichado finalmente por el Deportivo Alavés, que llega cedido a Vitoria hasta final de temporada. Este es el comunicado del Alavés en el que anuncia al atacante natural de Chiclana de la Frontera:

"El Deportivo Alavés suma una nueva incorporación en este mercado de invierno con la llegada del delantero andaluz Manu Vallejo. El atacante recala en el Deportivo Alavés a préstamo, desde el Valencia CF, hasta final de temporada.

El conjunto albiazul ha llegado a un acuerdo con el cuadro ché para que el joven y prometedor punta de Chiclana de la Frontera se una a la disciplina albiazul.

Manu Vallejo [Chiclana de la Frontera, 14/02/1997] es un delantero joven de gran proyección que ya cuenta con 50 partidos en Primera División, dónde ha logrado anotar 7 goles. Además, el atacante gaditano tiene experiencia en competiciones internacionales con dos partidos en Champions League.

El nuevo jugador albiazul, 24 años y 1,67 metros, llega a la disciplina babazorra para sumar potencial en la parcela ofensiva, siendo un delantero veloz, con gran movilidad y versatilidad tanto en bandas como referencia ofensiva. Una pieza más para dotar de más opciones al cuerpo técnico de José Luis Mendilibar.

Bienvenido, Manu!!"

De esta forma, el Cádiz no ha podido cerrar el fichaje de un jugador, que como adelantó ESTADIO Deportivo, había llegado a un acuerdo, pero las altas pretensiones del conjunto valenciano han impedido que el gaditano vuelva a la que fue su casa. En concreto, el Valencia pedía cinco millones de euros por el atacante, mientras que en el caso de la cesión exigían 900.000 euros, aunque Vallejo, que finalmente se marcha cedido al Alavés, en un primer momento no veía con buenos ojos tener que regresar a la capital del Turia en julio.

Manu Vallejo no contaba para Bordalás, por lo que buscaba un equipo de Primera división en el que acumular minutos. Tras rechazar la opción de marcharse al Wuhan Three Towns chino, Levante y Cádiz CF son los otros dos clubes de LaLiga que más fuerte han apostado por el chiclanero en las últimas horas, habiéndose llevado el gato al agua, finalmente, el Alavés. El jugador no quiso marcharse al Levante por la alta competencia que iba a tener con jugadores como Soldado, Roger o Morales.