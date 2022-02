Diakhaby vuelve a buscarle las cosquillas a Cala; ahora en las redes.

Sigue trayendo cola el Valencia-Cádiz del pasado miércoles en Mestalla, donde el conjunto che consiguió el pase a las semifinales de Copa del Rey tras imponerse a un buen Cádiz CF que, con Sergio González en el banquillo, parece haber cambiado el chip.

El encuentro, más allá de lo deportivo, estuvo marcado por el recuerdo del enfrentamiento del pasado curso entre Diakhaby y Juan Cala, al que el zaguero valencianista acusó de haberle llamado "negro de mierda". Un acto racista que generó un gran juicio mediático a todos los niveles que prácticamente sentenció al futbolista del Cádiz CF, aunque posteriormente ningún audio o ninguna imagen del partido pudiera corroborar dicha acusación. Finalmente, todo quedó en nada, defendiendo Cala su inocencia y no pudiendo demostrar Diakhaby ni el Valencia ninguna prueba al respecto.

Sin embargo, ni Mestalla ni el propio Diakhaby olvidan lo ocurrido. Si la afición che recibió al lebrijano con una sonora pitada, el central buscó su homólogo en el Cádiz CF sobre el campo hasta conseguir sacarlo de sus casillas. Un partido para olvidar por parte de Cala, quien acabó siendo expulsado, silbado por la grada e invitado a irse a la ducha por parte de Diakhaby en un gesto igual de reprobable que el que denunció en su día. Lógicamente, con esos ingredientes, no faltó el enganchón entre ambos protagonistas sobre el campo. Un cara a cara que, rápidamente, disolvieron sus compañeros.

Pero la polémica no quedó sobre el verde, sino que luego, en redes sociales, se ha mantenido por parte del zaguero valencianista, quien no está muy por la labor de promulgar con el ejemplo. "Cuando las cosas no salen como uno quiere no hay otra que aguantar todo, confiar en ti mismo, trabajar el doble para revertir la situación e intentar dar tu mejor versión en cada momento. A seguir que este equipo seguirá creciendo. Los extremismos, para los fanáticos", dijo Cala en sus redes sociales, donde quiso dejar a un lado lo extradeportivo y pasar página definitivamente: "Sólo pienso en futbol, lo demás del circo me importa cero".

Más interesado en encender el circo, sin embargo, parece Diakhaby, quien no ha tardado en responder a su forma a Cala. Tanto, que ha utilizado su perfil de Instagram para compartir una imagen en la que se le ve mostrando al central cadista el túnel de vestuarios tras su expulsión, acompañado de un mensaje: "semi-finales".

La publicación no sólo no ha pasado inadvertida para los aficionados del conjuno che, sino que tampoco lo ha hecho para sus compañeros de equipo. Tres de los capitanes, sin ir más lejos, han reaccionado a la misma. Mientras que Carlos Soler y Jaume se han limitado a reaccionar con un corazón, Paulista ha acompañado de aplausos un "top". Correia ha tirado del emoji del fuego, al tiempo que Ilaix Moriba ha publicado "respect" y unas manos de color negro haciendo clara alusión al incidente ocurrido el curso pasado.