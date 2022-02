La foto de Rubiales en Mallorca tras el escándalo arbitral contra el Cádiz que incendia las redes: "Ahora se entiende el robo"

La afición del Cádiz Club de Fútbol sigue bastante enfadada tras la polémica arbitral del pasado sábado en Mallorca. Dos penaltis señalados en contra, a cada cual más incomprensible, provocaron la derrota del submarino amarillo ante un rival directo por la salvación como es el RCD Mallorca, y que deja a los gaditanos a cinco puntos de la permanencia en Primera división. El mundo del fútbol lo tiene claro: no hubo penalti. El periodista de la Cadena COPE, Isaac Fouto, señalaba sobre las dos acciones que "habría ido al VAR en la primera para deshacer ese penalti y no habría ido en la segunda", mientras que Esteban Suárez, ex portero de clubes como el Sevilla afirmaba que "el VAR ha premiado la mentira y el engaño".

Sin embargo, la indignación del cadismo aumentaba cuando la Real Federación Española de Fútbol hacía públicas unas imágenes de su presidente Luis Rubiales, en una visita a Palma de Mallorca 48 horas después del escándalo de Son Moix. Rubiales, como presidente de la RFEF es el máximo responsable de todos los órganos que dependen de la Federación, como es el caso del Comité Técnico de Árbitros (CTA) y del que cambió a su presidente, siendo ahora Medina Cantalejo el jefe de todos los colegiados del país. En su presentación, el jefe de los árbitros afirmaba que "puedo asegurar que el mensaje de no pitar las acciones nimias o pequeños contactos se ha dicho una y otra vez. Los contactos mínimos no son penaltis, son fútbol".

A día de hoy, ni el presidente de la Federación ni el presidente del CTA han dado explicaciones sobre las dos acciones polémicas de Mallorca, por qué Alejandro Hernández Hernández no avisó a Carlos Del Cerro Grande para que fuera a revisar al monitor del VAR la jugada del agarrón de Iván Alejo a Brian Oliván ya que no era suficiente para señalar la pena máxima, y por qué si lo llamó tras el fortuito golpe entre Conan Ledesma y Ángel en el que en ningún momento el arquero argentino tenía intención de golpear al atacante balear.

La visita de Luis Rubiales a Palma de Mallorca para reunirse con Miquel Bestard, presidente de la federación balear, han incendiado las redes sociales. Numerosos aficionados del Cádiz Club de Fútbol respondían al tweet de la Federación con afirmaciones como "Ahora se entiende el robo del sábado", "curioso después de lo del sábado, muy curioso" o "A ver si os creéis que los favores son gratis".

