El mundo del fútbol coincide: No hubo penalti de Ledesma a Ángel

El mundo del fútbol lo tiene claro: no hubo penalti de Conan Ledesma a Ángel. La actuación de Carlos Del Cerro Grande y Alejandro Hernández Hernández en el partido del Cádiz CF sigue dando mucho de lo que hablar. El colegiado señaló dos penaltis en contra de los gaditanos que han provocado la indignación en la afición del submarino amarillo que se ha visto de nuevo perjudicada por una decisión arbitral.

Los actores del fútbol comparten el mismo pensamiento sobre las dos acciones. La última persona en posicionarse ha sido Isaac Fouto, periodista de Tiempo de Juego, quien ha hablado sobre los dos penaltis. En relación al primero, el agarrón de Alejo a Brian Oliván señalaba que "para mí el primer penalti no lo es, es un agarroncito, estoy convencido que si Carlos del Cerro Grande lo hubiera visto hubiera deshecho ese penalti, pero como entra en juego ese protocolo en el que el árbitro del VAR tiene que sostener hasta donde sea posible la decisión del árbitro de campo. He dicho que muchas veces que me parece un error porque si un árbitro ve que una jugada no es penalti debe decírselo a su compañero".

Sobre la polémica de Conan Ledesma y Ángel apunta a que "es una jugada que creo que no tiene un criterio claro, es muy difícil de peritar, yo no habría ido a verla. No hay un criterio claro, hasta donde puede salir un portero. A ver que dice el Comité Técnico de Árbitros de esta jugada, es una acción en la que no está claro el criterio, yo no habría ido a verla". En definitiva, afirma que "habría ido al VAR en la primera para deshacer ese penalti y no habría ido en la segunda".

Isaac Fouto no ha sido el único en hablar de esta jugada. El ex futbolista Julio Salinas señalaba sobre el arbitraje de Carlos Del Cerro Grande y Alejandro Hernández que "este partido ha sido como la canción de Raphael, un escándalo", y agregaba que "si esto le pasa al Madrid o al Barça... la que se hubiera armado". Esteban Suárez, portero retirado y que militó en clubes como el Sevilla FC, Real Oviedo o Atlético de Madrid, entre otros, apuntaba que "el VAR ha apremiado a la mentira y al engaño". El periodista Paco García Caridad señalaba decía en su cuenta de Twitter que "el penalti señalado contra el Cádiz es una injusticia. No es penalti. Es escandaloso", mientras que Fernando Palomo, periodista de ESPN llegó a catalogar la acción del segundo penalti como "de terror".

— Directo Gol (@DirectoGol) February 5, 2022

El penalti señalado contra el Cádiz es una injusticia. No es penalti. Es escandaloso. — Paco García Caridad (@pacogcaridad) February 5, 2022