Idrissi reconoce sus problemas de adaptación al fútbol español: "Todo era diferente y necesitaba tiempo"

El Cádiz CF ha presentado este martes en la sala de prensa del estadio Nuevo Mirandilla a Idrissi y Rubén Alcaraz, refuerzos en el mercado invernal de cara a la segunda vuelta. En el caso del primero, llega procedente del Sevilla FC sin opción de compra, por lo que el próximo 30 de junio regresará a la capital hispalense para intentar ganarse un hueco en la plantilla de Julen Lopetegui. Por otro lado, en el contrato de cesión del centrocampista que llegó procedente del Real Valladolid, y según ha informado el director deportivo del club Jorge Cordero, existe una cláusula en la que se habla de una opción de compra en caso de permanencia en Primera división.

El primero en tomar la palabra fue Idrissi, quien tuvo algunos problemas para entender las preguntas de los medios de comunicación allí presentes. Afirmaba que la diferencia entre el fútbol español y holandés es muy grande debido a que "aquí es muy alto" y reconocía que tuvo problemas de adaptación ya que "todo era diferente y necesitaba tiempo".

Tras no contar con muchas oportunidades en el Sevilla, el jugador manifestaba que "estoy feliz aquí y quiero ayudar al equipo y en el reto que tenemos, hay calidad para poder quedarnos en Primera" y señalaba que venir de un club como el Sevilla no iba a ser suficiente para ser titular y que tendría que ganárselo sobre el terreno de juego: "El míster decide quién juega, yo voy a dar todo lo que tengo, trabajo fuerte a diario, aquí hay buenos futbolistas, estamos juntos y no es lo más importante quién juega. Tenemos todos calidad para ayudar".

Por último, se definía como un "extremo y soy bueno en el uno contra uno, puedo ayudar a los puntas para darles pases de gol y también puedo marcar. Se trata de tacar juntos y defender juntos, quiero ayudar al equipo".

En segundo lugar hablaba Rubén Alcaraz, quien ya ha marcado un gol con el Cádiz, el pasado sábado en Mallorca. El pivote destacaba que "vengo con muchas ganas. Me dieron mucha confianza aquí y le agradezco eso desde el primer minuto. Cuando eso pasa lo único que quieres es devolverlo en el campo. Cada partido para nosotros es una final y así creo que lo estamos demostrando. Ahora lo que queremos es cumplir el objetivo".

Para Alcaraz, una de las claves para lograr la salvación es "La unión entre el equipo y la afición tiene que ser clave. Hay que tener calidad. Miramos la clasificación y vemos que aún queda mucho por jugar. Va a haber jornadas que nos van a llevar a estar cerca del objetivo. Este equipo tiene alma, es lo que me transmite desde que llegué, y eso creo que nos va a llevar a conseguir el objetivo".

Por último, fue cuestionado por la polémica arbitral de Mallorca, pero quiere mirar al futuro y dejar el pasado atrás. "Está claro que en el fútbol te sientes impotente en esos casos, pero tenemos que olvidar lo ocurrido, pensar en el Celta, en ganar en nuestro estadio. Que nosotros demos un plus a la afición y que ellos nos lo den para ganar el partido".