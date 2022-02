Iván Alejo, al rescate: "No me gusta el VAR; cambian de criterio y ni ellos saben lo que pitan"

Iván Alejo ha sido el miembro de la primera plantilla del Cádiz CF en atender a los medios de comunicación este miércoles en sala de prensa, tras preparar junto al resto del grupo el partido de LaLiga de este fin de semana contra el Getafe.

Alejo ha visto cómo ha cambiado su rol en el plantel en los últimos meses, pasando de un papel secundario a ser cada vez más protagonista. Especialmente con Sergio en el banquillo. "Mi situación ha dado un cambio radical", reconoce el extremo, quien se basa en el trabajo diario para conseguir los objetivos: "Quizás me equivocase y no hiciera alguna cosa bien pero siempre trabajé como un profesional y, bajo mi punto de vista, no me llegaron esas oportunidades que merecía".

"Me estoy encontrando a un muy buen nivel", apostilla Alejo, quien, sobre el grupo y la situación que atraviesa el Cádiz, en puestos de descenso desde hace ya demasiadas semanas, asegura que les está "pesando un poco estar abajo y quizá nos falta soltarnos". De ahí que entienda "el malestar y el enfado" de todo el cadismo. "Seguro que llega este sábado la primera victoria en casa", comenta, ambicioso Alejo: "Entiendo a la gente, pero queda mucho tiempo. El equipo tiene fe, está vivo, cree en lo que hace. Nos está faltando un poco de fortuna".

Sobre el empate ante el Celta y la brillante actuación de Ledesma para conseguirlo, dijo: "Tampoco podemos ser suicidas. Estuvimos muy bien en defensa y en ataque no estuvimos tan activos".

Por último se refirió al Getafe, próximo rival, y a la actuación del VAR cuando juega el Cádiz. "Son superfiables desde la llegada de Quique. Nosotros también nos hemos reforzado bien y ya no queda nada más que dar la cara y no poder excusas. Tenemos que confiar en nosotros. Estamos dando la cara. Todo está dicho, no quedan excusas, palabras ni reproches. Hay que salir al verde y darlo todo por el escudo del Cádiz CF"", resaltó.

Y sobre el VAR, Iván Alejo volvió a demostrar que no tiene pelos en la lengua: "No me gusta absolutamente nada el VAR. Se cambia de criterio constantemente y ni ellos saben lo que pitan". Y siguió argumentando su opinión: "Medina Cantalejo nos dijo que los penaltitos no se iban a pitar... A Del Cerro le dije que ese penalti, en Champions, no lo pita".