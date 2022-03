Fede San Emeterio: "Todavía queda mucho"

Fede San Emeterio fue el primer refuerzo invernal del Cádiz CF el pasado enero, aún con Cervera en el banquillo; poco antes de que acabara siendo sustituido por Sergio González. Un refuerzo para el centro del campo que ha apuntalado la zona ancha amarilla y que llegó para mejorar al equipo, aunque esa mejoría no se esté traduciendo en puntos.

Este miércoles, sin ir más lejos, San Emeterio ha atendido a los medios de comunicación en una rueda de prensa telemática en la que, entre muchas otras cosas, ha tratado el empate del pasado lunes ante el Granada CF, una oportunidad perdida: "El partido del domingo se nos puso para poder ganarlo, tuvimos ocasiones, pudimos crear muchas más. La sensación es de poder haber ganado. Todavía queda mucho. No se acaba la liga en Granada pasara lo que pasara. Este fin de semana tenemos otra batalla en casa y tenemos que ganarla".

Y es que el pivote amarillo no pierde el optimismo, asegurando que aún hay Lia para reconducir la actual situación, con el Cádiz CF en descenso. La primera parada, este fin de semana, ante el Rayo Vallecano: "Quedan muchos partidos. Es verdad que era importante el partido ante el Granada porque era un rival que estaba en nuestra misma situación, que era una oportunidad buena para acercarnos a ellos. Quedan partidos complicados, pero nos hemos visto capacitados para ganar estos últimos partidos. Venga quien venga no le tendremos miedo y el equipo está capacitado para sacar puntos ante cualquiera".

Y sobre el partido del domingo ante los vallecanos también habló, destacando la importancia de volver a sumar los tres puntos ante su afición, en el Nuevo Mirandilla: "El partido está muy reciente. Queríamos ganar. Todos estamos un poco dolidos en ese aspecto, pero pensando ya en el partido próximo. Pensamos en qué podemos mejorar, qué podemos potenciar. El partido del Granada ya pasó y hay que pensar ya en el duelo ante el Rayo Vallecano. Hay que apretar al máximo".

Fede San Emeterio, pivote del Cádiz CF

También habló el centrocampista del Cádiz CF sobre otros temas de la actualidad del conjunto amarillo.

¿Siente presión por ganar la plantilla?: "No debemos desviarnos de la línea. Cada partido en Primera tienes que tener la presión de querer ganar, ya sea por la situación en la tabla o lo que sea. Hay que convivir con eso. La presión es buena para estar activo y jugar con más intensidad si cabe. Los partidos que venimos haciendo son buenos. La línea es esta. Yo creo que tenemos que seguir igual".

El físico: "Intentamos dar el máximo en cada partido. En mi caso estoy al cien por cien. La lesión de la rodilla pasó. Al principio cuesta la adaptación, pero me encuentro perfectamente. Si no hubiera estado al cien por cien, y el equipo me pide jugar, yo iba a estar igualmente, pero en este caso estoy recuperado".