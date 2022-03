El Pacha Espino elige a sus jugadores favoritos del pasado, presente y futuro de LaLiga

El uruguayo está asentado en Primera división y termina contrato en junio del año 2023

El Pacha Espino es una de las sensaciones positivas del Cádiz Club de Fútbol esta temporada. El lateral uruguayo está siendo un jugador muy destacado en el que submarino amarillo, ya que ha jugado todos los partidos en los que ha estado disponible, y solo se perdió el encuentro en Los Cármenes ante el Granada, ya que cumplía sanción por haber visto la quinta cartulina amarilla. Su buen nivel ya conllevado a que la selección nacional de Uruguay lo haya preseleccionado para jugar dos partidos clasificatorios para el Mundial de Qatar 2022 en una lista en la que aparecen hasta 45 futbolistas.

El jugador se ha sometido a un cuestionario de LaLiga pare elegir al mejor jugador de Primera división en el pasado, presente y que tenga un futuro prometedor.

Ronaldo Nazario, ex delantero del Real Madrid y del Fútbol Club Barcelona es el futbolista del pasado con el que se queda el sudamericano. "Me encantaba, potencia, tensamente, rápido, lo tenía todo. Me encantaba como jugada. He visto videos de goles de Ronaldo de la típica que elude al portero y hacía gol", comenta el Pacha sobre el brasileño.

Poniendo la mirada en el presente, se queda con su compañero, el hondureño Choco Lozano. "Me parece un espectáculo de jugador. Lo tiene todo, es rápido, fuerte, técnicamente es bueno y está para crecer en el fútbol. La velocidad que tiene es muy importante para su juego", argumenta el lateral en relación a su compañero de equipo.

También pone la vista en el futuro, y elige a Gavi, el centrocampista del FC Barcelona ya que "tiene 17-18 años y parece que hay muchos años que está jugando, y eso vale mucho".

El delantero Ronaldo Nazario, el Choco Lozano y el centrocampista Gavi son las elecciones de un Pacha Espino que vive su segunda temporada con el Cádiz Club de Fútbol en Primera división. Esta campaña ha jugado un total de 31 partidos entre liga y Copa del Rey con el submarino amarillo y ha marcado dos goles y repartido dos asistencias, la última de ellas el pasado fin de semana ante el Atlético de Madrid en el Wanda Metropolitano.

Tiene contrato con la entidad cadista hasta junio del año 2023, por lo que le resta un año y medio para finalizar su vinculación con el cuadro gaditano. Tiene 30 años, y se encuentra en el mejor momento de su carrera deportiva.