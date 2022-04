¿Qué ocurre con Jens Jonsson?

El centrocampista danés del Cádiz no ha jugado en los últimos siete partidos de liga y termina contrato el 30 de junio

Jens Jonsson está viviendo su momento más complicado como jugador del Cádiz Club de Fútbol. El danés, que finaliza contrato el próximo 30 de junio, ha pasado al más absoluto ostracismo en los últimos meses. Ha pasado de ser un jugador capital a un futbolista con el que no se cuente y que parece tener los días contados en la entidad cadista. El centrocampista se ha visto perjudicado por las incorporaciones de Fede San Emeterio y Rubén Alcaraz, el doble pivote titular para Sergio González y que es inamovible en estos momentos.

El danés acaba contrato el próximo 30 de junio, cuando finalice su segunda campaña vistiendo la elástica amarilla, pero para renovar con el submarino amarillo tenía que participar media hora en 25 partidos, y aunque hubo un momento del presente curso en el que todo hacía indicar que alcanzaría esa cifra sin problemas, la realidad es que su situación se ha complicado en las últimas semanas.

Ha disputado 19 partidos en los que cumple con los requisitos para renovar, y lo quedan seis aún para lograrlo, matemáticamente es posible porque restan siete partidos, pero visto lo visto se antoja muy complicado que el jugador vaya a disputar esos 30 minutos en las últimas fechas del campeonato nacional de liga. No ha tenido minutos en los últimos siete partidos de liga y su última aparición con el equipo fue el pasado 12 de febrero, hace dos meses, en un choque contra el RC Celta de Vigo en un partido que en el que solo jugó diez minutos.

¿Qué ha ocurrido con Jonsson? Hay varios factores a destacar para entender como ha cambiado en apenas tres meses la situación del jugador natural de Aarhus. En primer lugar la salida de Álvaro Cervera, el guineano tenía una fe casi ciega en el danés y la temporada pasada, como en el primer tramo de la actual, el centrocampista disfrutaba de muchos minutos. Por otro lado, y como decíamos anteriormente, los fichajes de Alcaraz y Fede San Emeterio, que se han hecho con el doble pivote, ha dificultado la posición ya no solo de Jonsson, sino también de otros futbolistas como José Mari y Tomás Alarcón, y por último, y sus declaraciones dejándose querer por el Valencia en las que afirmaba que "estoy contento y orgulloso de que el Valencia esté interesado , esto demuestra que lo que estoy haciendo en el Cádiz no es todo negro. Es un club enorme y un paso natural hacia arriba. Me gustaría probar algo diferente y quiero seguir en España".