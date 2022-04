La baja sensible del Cádiz en Sevilla y las opciones para Sergio González

El jugador se retiró con molestias ante el Athletic Club

El Cádiz Club de Fútbol se mide este viernes al Sevilla a domicilio y lo hace con una baja muy sensible: Rubén Alcaraz. El centrocampista reaparecía ante el Athletic Club tras cumplir ciclo de amarillas en el Camp Nou, pero se tenía que retirar antes del pitido final tras sufrir unas molestias musculares. El jugador no podrá estar en el decisivo encuentro en la capital andaluza y apurará plazos para poder ser de la partida ante el Elche.

Sin Alcaraz, Sergio González tiene un abanico de opciones para acompañar a Fede San Emeterio en el centro del campo. Si el técnico catalán se sigue decantando por el 4-4-2, todo hace indicar que serían Jens Jonsson o José Mari quieren partieran de inicio en la sala de máquinas. En el Camp Nou, el danés y el roteño formaron pareja en el doble pivote del conjunto amarillo. Cabe destacar que en el caso del internacional con Dinamarca tendría que jugar como mínimo treinta minutos en los cinco encuentros que le restan al Cádiz en liga para poder renovar, aunque también tendrían que lograr los gaditanos la permanencia en Primera división.

Otra posible fórmula sería la de cambiar el sistema a un 4-3-3 prescindiendo de uno de los delanteros para dar cabida en el once a un tercer centrocampista, que podría ser Álex Fernández, al igual que ocurriera en el Camp Nou. La ventaja de este esquema sería una mayor presencia en el centro del campo para tener más solidez y consistencia, aunque se perdería un efectivo en la zona de ataque. En Barcelona, Lucas Pérez fue la referencia ofensiva y un jugador importante como Álvaro Negredo comenzó el choque desde el banquillo.

Menos opciones parece tener la fórmula de los tres centrales, que la ha usado poco Sergio en las últimas jornadas. Meter a Fali junto a Luis Hernández y Chust es la única manera de poder jugar con Negredo, Lucas Pérez y el Choco Lozano en la delantera, aunque el hondureño no pasa por un buen estado de forma y en ese caso podría ser Rubén Sobrino quien ocupara su hueco.

Al contrario de lo que aconteciera en el Camp Nou, en esta ocasión, y debido a que no hay partido en jornada intersemanal, Sergio González no hará una revolución en el once, y seguirá apostando por el bloque que ha llevado al Cádiz a estar fuera del descenso a falta de cinco jornadas para el final.