Cádiz y Granada, interesados en Nolito

El atacante gaditano no seguirá en el Celta y siendo agente libre ya puede decidir su futuro

Uno de los agentes libres más importantes de nuestro fútbol y en LaLiga será Nolito, el cual acaba contrato con el RC Celta de Vigo y que no continuará en el club gallego después de ser uno de sus grandes baluartes durante las últimas temporadas. Un fin del ciclo para el gaditano que va en consonancia con la nueva política deportiva que está implantando Luis Campos, director deportivo en la sombra de la escuadra celeste, que se basa en la adquisición de activos jóvenes para posteriormente venderlos. Ahí no entra un Nolito ya veterano que se niega a retirarse, porque aún cree que tiene cuerda para rato, y que ya busca nuevo equipo para comenzar un nuevo reto futbolístico.

Los dos primeros equipos que han sido vinculados al delantero de Sanlúcar de Barrameda son dos de su tierra: el Cádiz CF y el Granada CF. Entre La Caleta y el Mirador de San Nicolás se mueve ahora el siguiente paso de Nolito según apuntan los compañeros de MARCA. El delantero, que saltó a la popularidad con el Écija Balompié, y que fue parte del Sevilla FC, entre otros grandes clubes, puede volver a si tierra si alguna de estas propuestas se concreta.

Sin embargo, tanto Cádiz CF como Granada CF no piensan hacer ningún movimiento hasta que no se resuelva LaLiga, puesto que ambos están inmersos en la lucha por la permanencia en Primera división y ninguno va a entrar en una operación de envergadura como es la de un Nolito que no tendría ningún problema para adaptarse a las necesidades económicas de ambos, según apunta esta misma fuente.

Aun así, Nolito tampoco descarta jugar en el extranjero, puesto que el atacante andaluz cuenta con un buen caché y prestigio internacional debido a su paso por FC Barcelona, Benfica o Manchester City, lo cual es atractivo para equipos de competiciones de alto nivel adquisitivo o exóticas.

Nolito ya advirtió que antes de tomar una decisión lo hablará con su familia, puesto que a sus 35 años, 36 cumplirá en octubre, no quiere iniciar una nueva aventura que le afecte en el aspecto personal y desea hacer lo mejor para sus seres queridos.

Nolito ha perdido mucho protagonismo durante esta última campaña en el RC Celta. Eduardo Coudet, entrenador del Celta de Vigo, lo ha relegado a un papel secundario, pero a pesar de ello ha jugado 32 partidos entre todas las competiciones, LaLiga y Copa del Rey, en los que ha sumado dos goles y una asistencia en los 1.475 minutos que ha disputado.