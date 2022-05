Khalifa Sankaré vuelve a Cádiz

El ex jugador del Cádiz compartió una imagen en redes sociales junto a Álex Fernández

El Cádiz Club de Fútbol incorporó en verano del año 2016 a Khalifa Sankaré, un defensa central natural de Dakar (Senegal) y que llegaba procedente del Asteras Tripoli y que había jugados en ligas como la francesa o la belga. Un futbolista, que tuvo mucho protagonismo en la primera temporada completa de Álvaro Cervera en el banquillo cadista, ya que jugó un total de 35 partidos entre liga, Copa del Rey y el playoffs de ascenso a Primera división. Además se mostró como un futbolista con facilidad para anotar, a pesar de ser zaguero, ya que marcó tres goles y dio una asistencia en el campeonato doméstico.

Sin embargo, el futbolista se lesionaba en el partido ante el CD Tenerife del playoffs de ascenso a Primera división. Unas dolencias en la rodilla que le impidieron estar en el primer tramo de la campaña 2017/2018, y aunque se confiaba en que pudiera estar en el tramo final de esa temporada, finalmente en el mercado invernal el club tomó la decisión de dejarle sin ficha ya que tenía a otros cuatro defensas centrales como eran Servando, Marcos Mauro, Kecojevic y Mikel Villanueva.

Reconoció posteriormente en un medio de comunicación que "hay muchas personas que dicen cosas negativas sobre mi lesión, pero nadie vino a preguntarme mi opinión. Me ha dolido porque tengo una familia y hay personas que han intentado destruirme. Si tuviera que detener mi carrera por una lesión no pasaría nada, no soy el único jugador que lo hace, pero por ahora no es así. Necesito ayuda en mi situación más que personas que intenten destruirme, pero soy muy fuerte mentalmente".

Finalmente, el defensa no terminaría de recuperarse de su lesión de rodilla y tuvo que retirarse del fútbol, aunque su intención siempre fue la de seguir vinculado al deporte rey.

Este martes, quien fuera futbolista del submarino amarillo compartía una instantánea en redes sociales en el antiguo Carranza junto a Álex Fernández, futbolista con el que compartió vestuario durante su segunda campaña en la Tacita de plata y en la primera del madrileño en el cuadro cadista.

Sankaré siempre fue un jugador muy querido dentro del vestuario, y también por parte de la afición del Cádiz Club de Fútbol. Un futbolista que mantiene contacto con quienes fueran sus compañeros y que "algunas veces hablo con el presidente" y que una lesión de rodilla le impidió seguir jugando en el conjunto gaditano.