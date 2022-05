Sergio González valoró la derrota ante la Real Sociedad

El técnico lamentó que el Cádiz perdiera en San Sebastián

Sergio González hablaba en rueda de prensa a la conclusión del partido entre la Real Sociedad y el Cádiz Club de Fútbol en San Sebastián. Un encuentro en el que los gaditanos dieron una mala imagen a pesar de una buena salida, pero el segundo local, obra de Januzaj de penalti, puso el encuentro cuesta arriba. La peor noticias, a pesar de la derrota, fue la lesión de Iván Alejo, que se fue llorando del terreno de juego tras haber ingresado al campo pocos minutos antes.

"Los futbolistas se pueden permitir el lujo de un mal partido, no es el momento para este partido, pero íbamos con buenos partidos en las últimas semanas. Hemos salido bien pero el primer gol nos ha hecho mucho daño y lo mejor ha sido que no han llegado más goles de la Real", comentaba el entrenador del Cádiz CF.

La mala suerte, de nuevo, acompañaba a los visitantes. En el gol de la Real Sociedad, Sorloth no estaba en fuera de juego por escasos centímetros, y por esos pocos centímetros si lo estaba Tomás Alarcón en la jugada que acababa con el tanto de Idrissi. "El tanto de Idrissi podría haber cambiado mucho el partido. En la segunda parte salimos bien pero llega un penalti ingenuo en el que se nos pone muy cuesta arriba el encuentro".

De nuevo, muy poco peligro de los jugadores del submarino amarillos en las acciones a balón parado. Más de diez saques de esquina botaron los futbolistas del Cádiz, pero no lograron intimidad en ningún momento la portería de Remiro. "Hemos sacado doce córners pero no hemos generado peligro en el balón parado. No hemos salido un equipo compacto y sólido de otros días. El rival ha sido mejor que nosotros y ahora solo tenemos que pensar en el partido del domingo".

A pesar de la derrota, el Cádiz sigue dos puntos por encima del descenso, una situación que habría firmado cualquier seguidor del submarino amarillo al principio de temporada. "Si el Mallorca, Alavés o Levante piensan que se van a salvar, nosotros también porque tenemos dos puntos más que el resto. Hemos perdido una oportunidad importante, con buenas sensaciones pero no nos ha dado. Hay que levantar la cabeza y pensar en el Madrid. Hace meses habríamos pensado llegar así con puntos de ventaja sobre el resto. Tenemos mimbres para el partido del domingo y ganarlo".

Por último fue cuestionado por Alejo, que se retiró lesionado y llorando del terreno de juego. "Se ha ido con mucho dolor y parece preocupante".