El cadismo bromea con la victoria de Rafa Nadal: "Lo ha ganado con el pie peor que Akapo"

El club gaditano ha querido elogiar al tenista por redes sociales y varios aficionados han recordado su gesta en el torneo

Rafa Nadal ha acaparado todas las portadas de todos los medios de comunicación en este lunes 6 de junio de 2022 y no es para menos. El mallorquín, tras ganar su 14º Roland Garros y sumar su Grand Slam número 22, recibió halagos de todo tipo, tanto dentro como fuera del mundo del deporte.

El tenista español derrotó a Casper Ruud, uno de los aprendices de su Academia en Manacor, por 6-3, 6-3 y 6-0. En 2005 comenzó su familiaridad con el torneo parisino y hoy en día ya es el tenista con más victorias en la arena de París, que es donde mejor se desenvuelve.

Tras su victoria recibió elogios de todas las personalidades habidas y por haber, empezando por el rey Felipe VI y acabando en el Cádiz CF. Los amarillos felicitaron al manacorí por su gesta a través de Twitter recalcando cada uno de los años en los que Rafa Nadal ha sido campeón en Roland Garros. "Rafa Nadal, Rey de Roland Garros", detallaba el Cádiz en sus redes.

Como no podría ser de otra forma, varios aficionados no tardaron en hacer la comparativa con el equipo de la ciudad de Cádiz. Rafa llegó al torneo con una lesión en su pie que le impedía casi andar del todo bien. Llevaba arrastrando esta lesión desde Roma, donde prácticamente acabó cojo en la pista. A pesar de ello, el balear ha jugado infiltrado durante el torneo para poder dar el máximo en la pista. Y la jugada no podría haberle salido más redonda.

Uno de los aficionados cadistas hizo una posible similitud entre la lesión de Nadal con la de Carlos Akapo, lateral del Cádiz CF, que sufrió una lesión frente al Real Madrid en las últimas jornadas de liga. El futbolista fue intervenido quirúrgicamente y ya se encuentra recuperándose de ello para la temporada que viene. "Lo ha ganado con el pie peor que Akapo!!" aclaraba uno de los aficionados por Twitter, contestando a la felicitación del club.

Según informó la Cadena Cope tras el partido de Rafa Nadal, el tenista sufre una necrosis en el escafoides del pie y tras Roland Garros se tomará un descanso para poder recuperarse. Se ha especulado una posible retirada tras más de 20 años en el mundo del tenis, pero tras morder una vez más la 'ensaladera' del torneo parisino, dejó claro su intención de "luchar por seguir el máximo de años".